|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Диппредставительства РФ на Украине начинают эвакуацию персонала
16:33
Фото: livejournal.com
Во всех дипломатических представительствах России на Украине начались мероприятия по эвакуации персонала, передает ТАСС.
Сведения поступили от представителей посольства РФ в Киеве.
Российские дипломаты прокомментировали сообщения, появившиеся в украинских СМИ, о том, что в диппредставительствах РФ сжигали бумаги. В посольстве пояснили, что подобные события действительно имели место в связи с началом эвакуации персонала. Речь идет о плановых процедурах, которые выполняются в таких обстоятельствах.
В настоящее время РФ на территории Украины представлена посольством в Киеве и генеральными консульствами, которые находятся во Львове, Одессе и Харькове.
Накануне в российском Министерстве иностранных дел сообщили о предстоящей эвакуации персонала загранучреждений на Украине. В ведомстве объяснили, что решение принято в целях обеспечения защиты жизни и безопасности сотрудников. Дипломаты также напомнили, что за период с 2014 года предствительства нашей страны во Львове, Одессе и Харькове не раз подвергались нападениям, как и посольство России в Киеве.
Ранее украинским гражданам рекомендовали незамедлительно покинуть Россию в связи с ожидаемым ограничением возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ. Министерство иностранных дел Украины подчеркивало, что пренебрежение рекомендациями дипломатов способно существенно затруднить процесс обеспечения сограждан в России.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|