Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Диппредставительства РФ на Украине начинают эвакуацию персонала

16:33

Фото: livejournal.com



Во всех дипломатических представительствах России на Украине начались мероприятия по эвакуации персонала, передает ТАСС.



Сведения поступили от представителей посольства РФ в Киеве.



Российские дипломаты прокомментировали сообщения, появившиеся в украинских СМИ, о том, что в диппредставительствах РФ сжигали бумаги. В посольстве пояснили, что подобные события действительно имели место в связи с началом эвакуации персонала. Речь идет о плановых процедурах, которые выполняются в таких обстоятельствах.



В настоящее время РФ на территории Украины представлена посольством в Киеве и генеральными консульствами, которые находятся во Львове, Одессе и Харькове.



Накануне в российском Министерстве иностранных дел сообщили о предстоящей эвакуации персонала загранучреждений на Украине. В ведомстве объяснили, что решение принято в целях обеспечения защиты жизни и безопасности сотрудников. Дипломаты также напомнили, что за период с 2014 года предствительства нашей страны во Львове, Одессе и Харькове не раз подвергались нападениям, как и посольство России в Киеве.



Ранее украинским гражданам рекомендовали незамедлительно покинуть Россию в связи с ожидаемым ограничением возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ. Министерство иностранных дел Украины подчеркивало, что пренебрежение рекомендациями дипломатов способно существенно затруднить процесс обеспечения сограждан в России.



Автор: Злата Богатова

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