Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МИД Украины рекомендует согражданам покинуть Россию

12:12

Фото: gordonua.com



В связи с ожидаемым ограничением возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ гражданам Украины рекомендовано воздержаться от любых поездок в Россию.



С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Украины.



Внешнеполитическое ведомство также обратилось к украинским гражданам, которые сейчас находятся на территории РФ, с рекомендациями как можно скорее выехать за пределы России. В украинском министерстве подчеркнули, что пренебрежение рекомендациями дипломатов способно существенно затруднить процесс обеспечения сограждан в РФ.



При возникновении обстоятельств, которые требуют незамедлительного консульского реагирования, украинским гражданам стоит обращаться в посольство и консульства в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, указано в сообщении.



Ранее стало известно о предстоящей эвакуации персонала посольств и консульств РФ с Украины. По данным российского дипломатического министерства, представителей загранучреждений начнут вывозить уже в самое ближайшее время.



Как подчеркивалось в заявлении на официальном портале МИД РФ, за период с 2014 года дипмиссии нашей страны во Львове, Одессе и Харькове не раз подвергались нападениям, как и посольство России в Киеве.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:56 Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным

Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным 22.2.2022 19:39 Совет Федерации дал согласие на использование ВС РФ за рубежом

Совет Федерации дал согласие на использование ВС РФ за рубежом 22.2.2022 16:07 Канцлер ФРГ остановил процесс сертификации «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ остановил процесс сертификации «Северного потока — 2» 22.2.2022 15:00 Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показывалось в записи

Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показывалось в записи 22.2.2022 14:19 NBC: В Вашингтоне допускают эвакуацию Зеленского