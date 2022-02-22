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Женская сеть myJulia.ru
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МИД Украины рекомендует согражданам покинуть Россию
12:12
Фото: gordonua.com
В связи с ожидаемым ограничением возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ гражданам Украины рекомендовано воздержаться от любых поездок в Россию.
С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Украины.
Внешнеполитическое ведомство также обратилось к украинским гражданам, которые сейчас находятся на территории РФ, с рекомендациями как можно скорее выехать за пределы России. В украинском министерстве подчеркнули, что пренебрежение рекомендациями дипломатов способно существенно затруднить процесс обеспечения сограждан в РФ.
При возникновении обстоятельств, которые требуют незамедлительного консульского реагирования, украинским гражданам стоит обращаться в посольство и консульства в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, указано в сообщении.
Ранее стало известно о предстоящей эвакуации персонала посольств и консульств РФ с Украины. По данным российского дипломатического министерства, представителей загранучреждений начнут вывозить уже в самое ближайшее время.
Как подчеркивалось в заявлении на официальном портале МИД РФ, за период с 2014 года дипмиссии нашей страны во Львове, Одессе и Харькове не раз подвергались нападениям, как и посольство России в Киеве.
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