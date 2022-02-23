Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: Гены неандертальцев снижают риск заражения ВИЧ

23.2.2022 15:34

Фото: pinimg.com



После начала коронавирусной пандемии ученые проводили исследования, пытаясь выяснить, с чем связано тяжелое протекание этого заболевания.



Специалисты еще в 2020 году установили, что играют большую роль генетические факторы, после чего эксперты занялись изучением соответствующей комбинацией генов, передает PNAS.



По мнению экспертов, определенная комбинация генов, которую современные люди унаследовали от неандертальцев, влияет на протекание COVID-19. К такому выводу пришли исследователи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, после чего начали проводиться новые работы в этом направлении.



Тщательно проанализировав этот фрагмент ДНК, ученые установили, что он стал гораздо более более распространенным в сравнении с последним ледниковым периодом. Специалисты считают, что комбинация могла иметь важное значение для выживания нашего вида, в частности, защищая от различных инфекционных заболеваний.



Генетический фактор, о котором идет речь, связан с хромосомой 3, состоящей из множества генов. С ними соседствуют определенные гены, способные кодировать рецепторы в иммунной системе, один из которых - CCR5 - используется вирусом ВИЧ при поражении белых кровяных телец.



Как свидетельствуют результаты последнего исследования, люди, обладающие этой комбинацией генов, имеют меньшее количество рецепторов CCR5. Изучив данные о пациентах из трех биобанков, ученые заключили, что у людей с такой особенностью риск заразиться вирусом иммунодефицита человека примерно на 27% ниже в сравнении со всеми остальными.



Автор: Злата Богатова

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