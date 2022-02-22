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Вучич призвал Зеленского осудить агрессию НАТО против Югославии
11:15
Фото: lajmi.net
Сербский президент Александр Вучич обратился к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с призывом выразить осуждение по поводу агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.
Лишь на таких условиях, подчеркнул политик, он осудит признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.
Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на призыв украинского посла в Белграде Александра Александровича осудить признание российским руководством ДНР и ЛНР. Политик заявил, что Сербия намерена продвигаться по пути евроинтеграции, однако не собирается при этом отказываться от традиционных друзей.
Украинский дипломат потребовал от Белграда "осудить российскую агрессию". Однако Сербия — небольшая страна, и ее власти не хотят "лишать себя друзей". Подчеркнув, что его государство не решает "судьбу Украины", Вучич указал, что большинство его сограждан поддерживает Москву.
Официальный Белград выступает за сохранение территориальной целостности Украины, указал Вучич. Однако выступить с осуждением России он сможет лишь при условии, если Владимир Зеленский даст оценку действиям НАТО в отношении Югославии в 1999 году.
В случае, если бы Белград признал независимость ДНР и ЛНР, это нельзя было бы сравнить с односторонним провозглашением независимости Косово в 2008 году. С таким заявлением выступил накануне замглавы Сербской радикальной партии Александр Шешель.
По словам сербского политика, "нельзя сравнивать" ситуации, связанные с Украиной и Косово. В эфире телеканала РТВ он отметил, что русские жители восточных областей Украины подвергались террору, тогда как Косово представляет собой оккупированную территорию под управлением НАТО.
В прошлом представители сербского руководства не раз указывали, что поддерживают территориальную целостность Украины. При этом подчеркивалось, что Белград отстаивает собственные права на контроль в Косово и Метохии, провозглашенные независимыми в 2008 году албанскими сепаратистами.
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