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Встреча глава МИД России и Франции не состоится
22.2.2022 23:28
Фото: livejournal.com
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил об отмене официальной встречи с российскими коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее предполагалось, что двусторонние переговоры министров пройдут в пятницу, 25 февраля, в Париже.
Отвечая на вопрос о предстоящей встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым французский министр заявил, что она не состоится. Жан-Ив Ле Дриан сообщил об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции, передает "Интерфакс".
Представитель официального Парижа отметил, что речь о возможных переговорах с Лавровым шла при условии, что не состоится "вторжение на Украину". Французский министр добавил, что его российский коллега во время их недавней телефонной беседы не мог не знать о планах российского руководства признать ДНР и ЛНР.
Ранее предполагалось, что Ле Дриан и Лавров проведут переговоры в пятницу, 25 февраля. Встреча глав МИД России и Франции должна была состояться в Париже.
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