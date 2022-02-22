ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Донецке пытались совершить покушение на экс-министра обороны ДНР
В Донецке пытались совершить покушение на экс-министра обороны ДНР
Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным
Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным
МИД Украины рекомендует согражданам покинуть Россию
МИД Украины рекомендует согражданам покинуть Россию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Диппредставительства РФ на Украине начинают эвакуацию персоналаДиппредставительства РФ на Украине начинают эвакуацию персонала
В Крыму предотвратили теракт в православном храмеВ Крыму предотвратили теракт в православном храме
Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальнымТрамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным
В СИЗО Казахстана умерли шесть задержанных после массовых беспорядковВ СИЗО Казахстана умерли шесть задержанных после массовых беспорядков
МИД Украины рекомендует согражданам покинуть РоссиюМИД Украины рекомендует согражданам покинуть Россию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и Азией


22.2.2022 21:16
Ученые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и АзиейФото: kupsilla.ru

Ученые из Французского национального центра научных исследований отыскали следы "потерянного" континента, существовавшего примерно 40 миллионов лет назад и ставшего домом для многочисленных животных.

Палеонтологи полагают, что по этому участку суши многочисленные млекопитающие постепенно мигрировали из Азии в Южную Европу.

О выводах французских специалистов рассказывает Earth-Science Reviews. Ученые дали этому континенту условное название "Балканатолия". Участок суши был зажат между Европой, Африкой и Азией, отмечается в публикации. Как свидетельствуют исследования прошлых лет, в эпоху эоцена - 34 миллиона лет назад - произошло значительное понижение уровня моря. В те времена между Азией и Европой появился сухопутный мост, благодаря которому множество животных оказалось на другом континенте.

Последствия этой масштабной миграции были разрушительными, в Европе начали массово вымирать представители коренной фауны, потерпевшие поражение в конкуренции с новыми переселенцами. Эти процессы впоследствии получили известность как "великий разрыв" (Grande Coupure). Окаменелости, найденные на Балканах, дали возможность скорректировать временной период. Ученые выяснили, что примерно за 5-10 миллионов лет до вымирания мог существовать некий "биорегион", благодаря которому азиатские млекопитающие колонизировали юго-восточные области Европы.

Изучив все известные окаменелости на территории, включающей в себя современный Балканский полуостров и самый западный выступ Азии - Анатолию, специалисты пришли к выводу о том, что именно Балканатолия являлась "отправной точкой" при перемещениях животных. Процесс их миграции из Азии в Западную Европу совпал с "драматическими палеогеографическими изменениями", отмечают исследователи.

Ранее российским ученым и их французским коллегам удалось найти подтверждение научной теории о том, что первые наземные позвоночные появились на границе Красноярского края и Кемеровской области. Палеонтологи пришли к выводу, что в период палеозоя предки современных животных могли обитать на равнинных территориях суперконтинента Пангея. Спустя миллионы лет эти земли стали называться Сибирью.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В горах Румынии за сутки спасли более 100 человекВ горах Румынии за сутки спасли более 100 человек
Канцлер ФРГ остановил процесс сертификации «Северного потока — 2»Канцлер ФРГ остановил процесс сертификации «Северного потока — 2»
Глава ФСБ: после боя на границе в плен взят украинский военныйГлава ФСБ: после боя на границе в плен взят украинский военный
Близкие убитой Галины Хатчинс подали в суд на Алека БолдуинаБлизкие убитой Галины Хатчинс подали в суд на Алека Болдуина
Мирное население ДНР и ЛНР эвакуируют в РоссиюМирное население ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru