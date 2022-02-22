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Ученые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и Азией
22.2.2022 21:16
Фото: kupsilla.ru
Ученые из Французского национального центра научных исследований отыскали следы "потерянного" континента, существовавшего примерно 40 миллионов лет назад и ставшего домом для многочисленных животных.
Палеонтологи полагают, что по этому участку суши многочисленные млекопитающие постепенно мигрировали из Азии в Южную Европу.
О выводах французских специалистов рассказывает Earth-Science Reviews. Ученые дали этому континенту условное название "Балканатолия". Участок суши был зажат между Европой, Африкой и Азией, отмечается в публикации. Как свидетельствуют исследования прошлых лет, в эпоху эоцена - 34 миллиона лет назад - произошло значительное понижение уровня моря. В те времена между Азией и Европой появился сухопутный мост, благодаря которому множество животных оказалось на другом континенте.
Последствия этой масштабной миграции были разрушительными, в Европе начали массово вымирать представители коренной фауны, потерпевшие поражение в конкуренции с новыми переселенцами. Эти процессы впоследствии получили известность как "великий разрыв" (Grande Coupure). Окаменелости, найденные на Балканах, дали возможность скорректировать временной период. Ученые выяснили, что примерно за 5-10 миллионов лет до вымирания мог существовать некий "биорегион", благодаря которому азиатские млекопитающие колонизировали юго-восточные области Европы.
Изучив все известные окаменелости на территории, включающей в себя современный Балканский полуостров и самый западный выступ Азии - Анатолию, специалисты пришли к выводу о том, что именно Балканатолия являлась "отправной точкой" при перемещениях животных. Процесс их миграции из Азии в Западную Европу совпал с "драматическими палеогеографическими изменениями", отмечают исследователи.
Ранее российским ученым и их французским коллегам удалось найти подтверждение научной теории о том, что первые наземные позвоночные появились на границе Красноярского края и Кемеровской области. Палеонтологи пришли к выводу, что в период палеозоя предки современных животных могли обитать на равнинных территориях суперконтинента Пангея. Спустя миллионы лет эти земли стали называться Сибирью.
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