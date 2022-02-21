|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показывалось в записи
15:00
Фото: vk.com
Состоявшееся накануне, 21 февраля, заседание Совета безопасности России было экстраординарным, на нем обсуждали перспективу признания самопровозглашенных республик Донбасса, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подтвердил, что в телеэфире заседание показывалось в записи, передает "Интерфакс".
Выступив сегодня на брифинге, Дмитрий Песков пояснил, что речь идет об экстраординарном событии. Президент РФ Владимир Путин созвал заседание Совета безопасности в связи с обстановкой на территории двух народных республиках. Сам вопрос признания этих регионов тоже является экстраординарным, указал официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, заседание было решено сделать открытым, чтобы "показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза". Все это было нужно продемонстрировать в первую очередь россиянам, отметил пресс-секретарь президента и добавил, что эта трансляция была необходима и для понимания происходящего за рубежом.
Как стало известно, в действительности заседание состоялось днем, и показывалось не в прямом эфире. Песков пояснил, что речь все же идет о Совбезе, поэтому некоторые моменты зрители не увидели. Пресс-секретарь Путина напомнил, что обычно в эфир выходит лишь вступительное слово председателя Совета. Какие-либо другие выступления в прошлом еще никогда не демонстрировались в записи.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|