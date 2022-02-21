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Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показывалось в записи


15:00
Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показывалось в записиФото: vk.com

Состоявшееся накануне, 21 февраля, заседание Совета безопасности России было экстраординарным, на нем обсуждали перспективу признания самопровозглашенных республик Донбасса, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подтвердил, что в телеэфире заседание показывалось в записи, передает "Интерфакс".

Выступив сегодня на брифинге, Дмитрий Песков пояснил, что речь идет об экстраординарном событии. Президент РФ Владимир Путин созвал заседание Совета безопасности в связи с обстановкой на территории двух народных республиках. Сам вопрос признания этих регионов тоже является экстраординарным, указал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, заседание было решено сделать открытым, чтобы "показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза". Все это было нужно продемонстрировать в первую очередь россиянам, отметил пресс-секретарь президента и добавил, что эта трансляция была необходима и для понимания происходящего за рубежом.

Как стало известно, в действительности заседание состоялось днем, и показывалось не в прямом эфире. Песков пояснил, что речь все же идет о Совбезе, поэтому некоторые моменты зрители не увидели. Пресс-секретарь Путина напомнил, что обычно в эфир выходит лишь вступительное слово председателя Совета. Какие-либо другие выступления в прошлом еще никогда не демонстрировались в записи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 337

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