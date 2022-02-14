|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Зеленский: Выехавшие за границу депутаты должны вернуться в течение 24 часов
14.2.2022 21:04
Фото: livejournal.com
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к политикам и бизнесменам, которые покинули страну.
Как заявил глава государства, те, кто отправился за рубеж в течение последних дней, должны возвратиться не позже, чем через сутки.
По словам украинского лидера, все депутаты и бизнесмены, покинувшие страну в последние дни, должны возвратиться на Украину в течение двадцати четырех часов. Выступая перед журналистами, Владимир Зеленский подчеркнул, что не хочет даже озвучивать названия партий, представители которых выехали за рубеж.
Зеленский отметил, что Украина сейчас столкнулась с "серьезным вызовом". Поэтому президент от имени "Верховной рады, от спикера, от государства", и от себя лично попросил всех как можно скорее вернуться в страну. Политик высказался на эту тему в ходе пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ранее "Украинская правда" рассказала о том, что за сутки из Киева вылетели около двадцати чартеров и частных самолетов, на борту которых страну покинули некоторые депутаты и крупные предприниматели.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|