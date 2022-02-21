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Путин: Хрущев «зачем-то подарил Крым Украине»
21.2.2022 22:22
Фото: divanews.ru
Глава российского государства Владимир Путин напомнил о событиях середины прошлого века, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал Крымский полуостров Украине.
Президент РФ заговорил на эту тему, обратившись к россиянам и соотечественникам.
Обращаясь к согражданам и соотечественникам на фоне обострения обстановки в Донбассе, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в 1954 году Никита Хрущев передал Крым Украине, отобрав полуостров у России. Трансляция речи главы государства велась на YouTube-канале ТК "Россия 24".
Ранее глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что руководство Соединенных Штатов не намерено признавать Крым частью РФ. На высказывание министра отреагировал депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, назвавший отказ Вашингтона предательством демократии.
Напомним, в прошлом передачу Крымского полуострова Киеву в 1954 году объяснял сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, который в тот момент был профессором американского университета Брауна. По его словам, решение его отца не было обусловлены какими-либо политическими причинами.
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