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Глава ФСБ: после боя на границе в плен взят украинский военный
21.2.2022 18:12
Фото: novosti-saratova.ru
Российские пограничники и военные уничтожили две диверсионные группы с Украины, вышедшие на границу с РФ, рассказал директор ФСБ России Александр Бортников. Выступая на заседании Совета безопасности, который проводит президент РФ Владимир Путин, он сообщил о взятом в плен украинском военнослужащем, передает ТАСС.
Минувшей ночью на границу с Россией вышли две диверсионные группы военных Украины. Глава ФСБ пояснил, что они выдвинулись в Луганской области и с территории Мариуполя. Завязался бой, в ходе которого российские пограничники при поддержке Минобороны РФ ликвидировали диверсантов. При этом был взят в плен один из представителей ВС Украины.
По словам Бортникова, очевидно, что ситуация в ДНР и ЛНР сейчас "деградирует", растет интенсивность обстрелов, поэтому сохраняется угроза для жизни гражданского населения. Беженцы продолжают покидать народные республики, отметил глава ФСБ. Он сообщил, что на текущий момент в Россию из Донбасса прибыли уже свыше 68 тыс. человек.
Ранее в ЛНР во время попытки прорыва украинских военных погибли двое мирных жителей. Инцидент был зафиксирован неподалеку от населенного пункта Пионерское, на расстоянии около 7 км от границы с РФ. Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали форсировать реку Северский Донец. Действия осуществлялись при артиллерийской поддержке. Попытка атаковать позиции народной милиции ЛНР была отражена, противник был отброшен к прежним позициям.
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