Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посольство США предупредило своих граждан о рисках терактов в РФ

05:00

Фото: smi2.net



Дипломатическое представительство Соединенных Штатов в Москве обратилось к согражданам с призывом следить за международными СМИ и сохранять повышенную осторожность. Американцам советуют стараться избегать скоплений людей в больших городах и не контактировать с незнакомцами, а также информировать близких о своей безопасности.



Посольство США в Москве разместило предупреждение на своем официальном портале. Со ссылкой на некие средства массовой информации дипломаты сообщают, что сейчас якобы возникла угроза террористических актов в общественных местах в больших городах РФ. По данным дипмиссии, речь идет о Москве и Петербурге, а также в районах России, располагающихся вдоль границы с Украиной.



Дипломаты отмечают, что согласно сообщениям прессы, стоит опасаться нападений в торговых центрах и станциях ж/д и метро. Поэтому лучше избегать мест большого скопления людей в крупных городах, указано в этом тексте. Ссылки на какие-либо конкретные публикации, послужившие причиной для таких выводов, американские дипломаты при этом не приводят. В посольстве лишь порекомендовали согражданам отслеживать международные СМИ и "быть начеку в туристических местах и местах, где бывают приезжие с Запада".



Кроме того, американцам посоветовали заранее подумать о плане эвакуации, который не будет предполагать помощи правительства Соединенных Штатов.







Автор: Злата Богатова

Прочтений: 245

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.2.2022 13:39 Двое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС Украины

Двое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС Украины 20.2.2022 04:12 В Москве сочли неприемлемым заявление Шольца по Донбассу

В Москве сочли неприемлемым заявление Шольца по Донбассу 19.2.2022 19:36 Задержанный в ДНР агент украинской разведки рассказал о планах Киева захватить Донбасс

Задержанный в ДНР агент украинской разведки рассказал о планах Киева захватить Донбасс 19.2.2022 16:10 В Берлине заявили, что посол Украины в ФРГ «перешел границы»

В Берлине заявили, что посол Украины в ФРГ «перешел границы» 19.2.2022 12:37 В Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧС