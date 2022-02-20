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Посольство США предупредило своих граждан о рисках терактов в РФ
05:00
Фото: smi2.net
Дипломатическое представительство Соединенных Штатов в Москве обратилось к согражданам с призывом следить за международными СМИ и сохранять повышенную осторожность. Американцам советуют стараться избегать скоплений людей в больших городах и не контактировать с незнакомцами, а также информировать близких о своей безопасности.
Посольство США в Москве разместило предупреждение на своем официальном портале. Со ссылкой на некие средства массовой информации дипломаты сообщают, что сейчас якобы возникла угроза террористических актов в общественных местах в больших городах РФ. По данным дипмиссии, речь идет о Москве и Петербурге, а также в районах России, располагающихся вдоль границы с Украиной.
Дипломаты отмечают, что согласно сообщениям прессы, стоит опасаться нападений в торговых центрах и станциях ж/д и метро. Поэтому лучше избегать мест большого скопления людей в крупных городах, указано в этом тексте. Ссылки на какие-либо конкретные публикации, послужившие причиной для таких выводов, американские дипломаты при этом не приводят. В посольстве лишь порекомендовали согражданам отслеживать международные СМИ и "быть начеку в туристических местах и местах, где бывают приезжие с Запада".
Кроме того, американцам посоветовали заранее подумать о плане эвакуации, который не будет предполагать помощи правительства Соединенных Штатов.
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