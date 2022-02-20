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Редчайшую новорожденную химеру поймали у берегов Новой Зеландии
20.2.2022 21:31
Фото: livescience.com / Brit Finucci
Сотрудникам Национального института исследований вод и атмосферы Новой Зеландии удалось поймать на глубине около километра только что вылупившегося детеныша "акулы-призрака". О находке, которую ихтиологи сделали у берегов Южного острова, рассказывает Live Science.
По словам новозеландских специалистов, пойманное ими существо относится к одному из более чем пятидесяти известных науке видов акул-призраков (химер), которые обычно встречаются на значительной глубине. Тело этого детеныша полупрозрачное и визуально напоминает желе, на поверхности которого резко выделяются огромного размера черные глаза. Новорожденное создание оказалось в сетях во время траловых исследований, которые проводились в целях анализа численности популяции новозеландского макруронуса.
Ранее в Таиланде удалось отыскать новый вид тарантула, получивший название Taksinus bambus. Исследователи из Университета Кхонкена обнаружили его на территории провинции Так. В прошлом в Азии не фиксировалось такого рода открытий практически на протяжении последнего века, отмечают специалисты. Название пауку выбрали в связи со средой его обитания, а также в честь короля Таксина, который правил в Таиланде в XVII веке. Паук, способный жить внутри бамбука, был найден учеными в зарослях, расположенных на высоте около тысячи метров над уровнем моря.
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