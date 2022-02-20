Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Редчайшую новорожденную химеру поймали у берегов Новой Зеландии

20.2.2022 21:31

Фото: livescience.com / Brit Finucci



Сотрудникам Национального института исследований вод и атмосферы Новой Зеландии удалось поймать на глубине около километра только что вылупившегося детеныша "акулы-призрака". О находке, которую ихтиологи сделали у берегов Южного острова, рассказывает Live Science.



По словам новозеландских специалистов, пойманное ими существо относится к одному из более чем пятидесяти известных науке видов акул-призраков (химер), которые обычно встречаются на значительной глубине. Тело этого детеныша полупрозрачное и визуально напоминает желе, на поверхности которого резко выделяются огромного размера черные глаза. Новорожденное создание оказалось в сетях во время траловых исследований, которые проводились в целях анализа численности популяции новозеландского макруронуса.



Ранее в Таиланде удалось отыскать новый вид тарантула, получивший название Taksinus bambus. Исследователи из Университета Кхонкена обнаружили его на территории провинции Так. В прошлом в Азии не фиксировалось такого рода открытий практически на протяжении последнего века, отмечают специалисты. Название пауку выбрали в связи со средой его обитания, а также в честь короля Таксина, который правил в Таиланде в XVII веке. Паук, способный жить внутри бамбука, был найден учеными в зарослях, расположенных на высоте около тысячи метров над уровнем моря.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.2.2022 16:43 В Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧС

В Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧС 20.2.2022 16:07 Ученые обнаружили у рыб признаки самосознания

Ученые обнаружили у рыб признаки самосознания 20.2.2022 15:41 Барий, из-за которого умерли пациенты, не использовался в других учреждениях Петербурга

Барий, из-за которого умерли пациенты, не использовался в других учреждениях Петербурга 20.2.2022 15:02 Елизавета II заразилась COVID-19

Елизавета II заразилась COVID-19 20.2.2022 13:08 Ученые: привлекательные люди имеют хороший иммунитет