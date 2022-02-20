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Ученые: привлекательные люди имеют хороший иммунитет


20.2.2022 13:08
Ученые: привлекательные люди имеют хороший иммунитетФото: livejournal.com

Американские ученые установили, что привлекательная внешность может считаться признаком хорошего иммунитете, передает Proceedings of the Royal Society B.

Исследование проводили специалисты Техасского христианского университета.

По словам ученых, они проанализировали реакцию на фото более полутора сотен молодых мужчин и женщин. Все они были сняты без макияжа и с нейтральным выражением лица. Полученные изображения предложили оценить 492 добровольцам.

Как оказалось, самыми привлекательными были названы участники эксперимента с большим уровнем фагоцитоза. При этом процессе белые кровяные тельца ликвидируют болезнетворные бактерии очень быстро, еще до того, как они успевают навредить организму.

Исследователи отмечают, что у мужчин, которые показались женщинам наиболее притягательными, также был зафиксирован высокий уровень NK-клеток (они участвуют в уничтожении клеток организма, зараженных вирусами).

В результате ученые пришли к выводу, что привлекательная внешность действительно может рассматриваться как некий индикатор здоровья.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 305

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