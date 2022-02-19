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В Москве сочли неприемлемым заявление Шольца по Донбассу


04:12
В Москве сочли неприемлемым заявление Шольца по ДонбассуФото: press-az.com

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, усомнившегося в высказывании главы РФ Владимира Путина о геноциде в Донбассе, в Министерстве иностранных дел России сочли неприемлемыми.

В своем заявлении дипломаты указали на исторический опыт Берлина "в вопросах массовых расправ над людьми", передают российские СМИ.

В комментарии отечественного дипломатического министерства также отмечается, что именно немецким политикам не стоило бы "смеяться над вопросами геноцида", если учитывать исторический опыт Берлина в вопросах, связанных  с распространением "человеконенавистнической идеологии".

Глава РФ Владимир Путин на пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил о геноциде, который сейчас осуществляется украинскими властями в отношении жителей Донбасса. Иностранный политик расценил высказывание главы РФ как нелепое.

В России сейчас расследуют уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей Донбасса. Как информировал несколько дней назад Следственный комитет РФ (СКР), с конца лета 2021 года останки погибших обнаруживали в окрестностях города Снежное и населенного пункта Славяносербск, близ поселка Видное-1, который располагается неподалеку от Луганска, а также около села Верхнешевыревка в Краснодонском районе.

По данным СКР, в общей сложности речь идет о пяти стихийно созданных массовых захоронениях. Предположительно, там находятся останки погибших при обстрелах, которые в 2014 году вели украинские военные и воруженные формирования. К настоящему времени удалось эксгумировать тела 295 представителей мирного населения. Отмечалось, что среди погибших были женщины различного возраста.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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