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В Берлине заявили, что посол Украины в ФРГ «перешел границы»


19.2.2022 16:10
В Берлине заявили, что посол Украины в ФРГ «перешел границы»Фото: spiegel.de

Как заявил председатель фракции СДПГ в парламенте Германии Рольф Мютцених, он с уважением относится к Киеву, однако украинский посол "переходит все границы".

Глава дипмиссии Украины в ФРГ Андрей Мельник перед поездкой канцлера Германии Олафа Шольца в Россию выступил с заявлением, что политик должен выдвинуть ультиматум президенту РФ Владимиру Путину.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених выступил с довольно резкой критикой в адрес посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, передает ТАСС. Представитель официального Берлина поделился своим мнением в интервью Funke.

Как указал Мютцених, высказывания посла не способствуют мирному урегулированию кризиса в Донбассе. Учитывая, что в Берлине вступаются за интересы Киева с точки зрения безопасности и продолжают искать дипломатические пути разрешения конфликта, поведение Мельника "никак нельзя назвать полезными". Потребовав от канцлера выставить ультиматум главе РФ, посол "перешел границы", подчеркнул депутат.

Перед официальной поездкой канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию украинский посол в Германии заявил, что глава правительства  должен выдвинуть резиденту РФ Владимиру Путину ультиматум. По мнению дипломата, представителю Берлина стоило бы потребовать у Москвы отвода сил от границы с Украиной.

Мютцених также весьма сдержанно прокомментировал возможную отправку дополнительных военных ФРГ на территорию Восточной Европы. По его словам, сейчас необходимо приложить максимум усилий для эффективного использования дипломатических возможностей, а не концентрироваться на обсуждении военных шагов. По мнению немецкого депутата, ситуация может быть урегулирована исключительно за столом переговоров, а не силовым путем. В Берлине готовы "сделать все, чтобы предотвратить войну в Европе", подчеркнул председатель фракции СДПГ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 176

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