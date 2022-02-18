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Бербок считает опасным создание альянса между РФ и Китаем
18.2.2022 18:26
Фото: mediamagnate.ru
Глава МИД Германии Анналена Бербок указала на опасность, которая может быть обусловлена формированием альянса между Россией и Китаем.
Министр высказалась на эту тему в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
Как стало известно, глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок утвердительно ответила на вопрос, связанный с опасениями по поводу вероятного сближения России и Китая. По словам немецкого министра, формирование альянса Москвы и Пекина действительно может оказаться опасным.
Напомним, в начале февраля российский лидер Владимир Путин присутствовал на официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент РФ провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Деловой визит Путина в КНР стал первым за период с начала коронавирусной пандемии.
По итогам двусторонней встречи приняли совместное заявление России и Китая о вступающих в новую эпоху международных отношениях и глобальном устойчивом развитии. Глава НАТО Йенс Столтенберг расценил эту декларацию как попытку отрицания права суверенных стран на самостоятельный выбор с точки зрения военных союзов.
Ранее Йоханнес Лейтойзер высказал мнение о том, что Анналена Бербок зашла в тупик из-за своей позиции по "Северному потоку-2". В статье, которая появилась в Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), политический обозреватель пояснил, что в прошлом глава МИД Германии, входящая в партию "Зеленые", была настроена против создания газопровода. Кроме того, Бербок обвиняла Москву в "шантаже" из-за рекордно высокой стоимости газа. Однако в качестве представителя коалиции она соглашалась, что Социал-демократическая партия ФРГ (СДПГ) не может отказываться от практически построенного трубопровода.
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