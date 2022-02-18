Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бербок считает опасным создание альянса между РФ и Китаем

18.2.2022 18:26

Фото: mediamagnate.ru



Глава МИД Германии Анналена Бербок указала на опасность, которая может быть обусловлена формированием альянса между Россией и Китаем.



Министр высказалась на эту тему в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.



Как стало известно, глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок утвердительно ответила на вопрос, связанный с опасениями по поводу вероятного сближения России и Китая. По словам немецкого министра, формирование альянса Москвы и Пекина действительно может оказаться опасным.



Напомним, в начале февраля российский лидер Владимир Путин присутствовал на официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент РФ провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Деловой визит Путина в КНР стал первым за период с начала коронавирусной пандемии.



По итогам двусторонней встречи приняли совместное заявление России и Китая о вступающих в новую эпоху международных отношениях и глобальном устойчивом развитии. Глава НАТО Йенс Столтенберг расценил эту декларацию как попытку отрицания права суверенных стран на самостоятельный выбор с точки зрения военных союзов.



Ранее Йоханнес Лейтойзер высказал мнение о том, что Анналена Бербок зашла в тупик из-за своей позиции по "Северному потоку-2". В статье, которая появилась в Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), политический обозреватель пояснил, что в прошлом глава МИД Германии, входящая в партию "Зеленые", была настроена против создания газопровода. Кроме того, Бербок обвиняла Москву в "шантаже" из-за рекордно высокой стоимости газа. Однако в качестве представителя коалиции она соглашалась, что Социал-демократическая партия ФРГ (СДПГ) не может отказываться от практически построенного трубопровода.



Автор: Злата Богатова

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