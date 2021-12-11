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СМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупике
06:10
Фото: mediamagnate.ru
Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок из-за позиции по "Северному потоку-2" оказалась в тупике.
С таким утверждением выступил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер, статья которого появилась в Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
В прошлом Бербок, являясь членом партии "Зеленые", выступала против строительства газопровода. Кроме того, она высказывала обвинения в адрес Москвы, говоря о "шантаже" в свете рекордно высоких цен на газ. При этом министр как представитель коалиции согласилась с тем, что Социал-демократическая партия ФРГ (СДПГ) не готова отказаться от практически построенного газопровода.
Стоит отметить, что в России подобные подозрения, звучавшие и от других представителей Берлина, решительно опровергали.
Ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники в Берлине сообщило, что администрация канцлера ФРГ при гипотетическом начале военного конфликта РФ и Украины способна принять решение об остановке "Северного потока-2", хотя и поддерживает проект.
Напомним, ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал отказ от "Северного потока-2" самоубийством. По его словам германского политика, в течение 2021 года на территории ФРГ предполагалось остановить работу сразу трех АЭС из-за т.н. "зеленой истерии". Поэтому прекращение работ по строительству газопровода могло повлечь за собой масштабный кризис вследствие острого дефицита электроэнергии.
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