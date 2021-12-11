ИнтерНовости - новости в стране и мире
В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма»
В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма»
Устроившего стрельбу в гимназии Казани признали вменяемым
Устроившего стрельбу в гимназии Казани признали вменяемым
Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ, работавших в правительстве в 90-е годы
Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ, работавших в правительстве в 90-е годы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Десятки жителей Кентукки стали жертвами торнадоДесятки жителей Кентукки стали жертвами торнадо
СМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупикеСМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупике
Песков исключил возможность ареста спорившего с Путиным режиссера СокуроваПесков исключил возможность ареста спорившего с Путиным режиссера Сокурова
В Нигерии боевики атаковали мечеть: погибли 16 человекВ Нигерии боевики атаковали мечеть: погибли 16 человек
В СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенкаВ СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенка

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупике


06:10
СМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупикеФото: mediamagnate.ru

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок из-за позиции по "Северному потоку-2" оказалась в тупике.

С таким утверждением выступил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер, статья которого появилась в Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В прошлом Бербок, являясь членом партии "Зеленые", выступала против строительства газопровода. Кроме того, она высказывала обвинения в адрес Москвы, говоря о "шантаже" в свете рекордно высоких цен на газ. При этом министр как представитель коалиции согласилась с тем, что Социал-демократическая партия ФРГ (СДПГ) не готова отказаться от практически построенного газопровода.

Стоит отметить, что в России подобные подозрения, звучавшие и от других представителей Берлина, решительно опровергали.

Ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники в Берлине сообщило, что администрация канцлера ФРГ при гипотетическом начале военного конфликта РФ и Украины способна принять решение об остановке "Северного потока-2", хотя и поддерживает проект.

Напомним, ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал отказ от "Северного потока-2" самоубийством. По его словам германского политика, в течение 2021 года на территории ФРГ предполагалось остановить работу сразу трех АЭС из-за т.н. "зеленой истерии". Поэтому прекращение работ по строительству газопровода могло повлечь за собой масштабный кризис вследствие острого дефицита электроэнергии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron проверят на экстремизмТворчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron проверят на экстремизм
Под Ярославлем задержали производившего взрывчатку подросткаПод Ярославлем задержали производившего взрывчатку подростка
Бывшего главу Федерации вольной борьбы Петербурга арестовали по делу об убийстве тридцатилетней давностиБывшего главу Федерации вольной борьбы Петербурга арестовали по делу об убийстве тридцатилетней давности
Житель Петербурга спас при пожаре двоих мужчин, ребенка, собаку и котаЖитель Петербурга спас при пожаре двоих мужчин, ребенка, собаку и кота
В Петербурге выставят на торги прижизненные издания ПушкинаВ Петербурге выставят на торги прижизненные издания Пушкина

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru