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Байден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагом


19:38
Байден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагомФото: mabiab.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с заявлением о проведении Россией операции под чужим флагом, передает Reuters.

Американский лидер пояснил, что располагает соответствующими сведениями, когда выступал перед представителями прессы.

Как заявил глава Белого дома Джо Байден, в ближайшие дни сохраняется на высоком уровне угроза "вторжения" России на Украину. Хотя в Москве все эти домыслы продолжают решительно опровергать, в Вашингтоне располагают информацией о том, что РФ не отводит своих военных из приграничных территорий. По словам американского лидера, Россия направляет к границе дополнительные силы. Кроме того, подчеркнул президент США, имеются сведения о проведении РФ масштабной операции под чужим флагом.

Ранее с заявлением о том, что Москва якобы намеревается осуществить операцию на Украине под чужим флагом, выступили в Лондоне, пишет Lenta.ru. На подобные высказывания отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав их дезинформацией.

Несколько дней назад американский президент Джо Байден выступил с заявлением о том, что РФ якобы может начать активные действия 16 февраля. Практически одновременно агентство Bloomberg опубликовало прогноз, где в качестве даты указывалось 15 февраля. На фоне такого рода утверждений граждан десятков стран призвали как можно скорее покинуть Украину.

Накануне Захарова предложила американским и британским СМИ сразу обнародовать полный график предполагаемых "вторжений" РФ. Российский дипломат при этом назвала Bloomberg, The New York Times и The Sun "средствами массовой дезинформации".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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