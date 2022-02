Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Байден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагом

19:38

Фото: mabiab.com



Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с заявлением о проведении Россией операции под чужим флагом, передает Reuters.



Американский лидер пояснил, что располагает соответствующими сведениями, когда выступал перед представителями прессы.



Как заявил глава Белого дома Джо Байден, в ближайшие дни сохраняется на высоком уровне угроза "вторжения" России на Украину. Хотя в Москве все эти домыслы продолжают решительно опровергать, в Вашингтоне располагают информацией о том, что РФ не отводит своих военных из приграничных территорий. По словам американского лидера, Россия направляет к границе дополнительные силы. Кроме того, подчеркнул президент США, имеются сведения о проведении РФ масштабной операции под чужим флагом.



Ранее с заявлением о том, что Москва якобы намеревается осуществить операцию на Украине под чужим флагом, выступили в Лондоне, пишет Lenta.ru. На подобные высказывания отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав их дезинформацией.



Несколько дней назад американский президент Джо Байден выступил с заявлением о том, что РФ якобы может начать активные действия 16 февраля. Практически одновременно агентство Bloomberg опубликовало прогноз, где в качестве даты указывалось 15 февраля. На фоне такого рода утверждений граждан десятков стран призвали как можно скорее покинуть Украину.



Накануне Захарова предложила американским и британским СМИ сразу обнародовать полный график предполагаемых "вторжений" РФ. Российский дипломат при этом назвала Bloomberg, The New York Times и The Sun "средствами массовой дезинформации".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 160

