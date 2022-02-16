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Байден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагом
19:38
Фото: mabiab.com
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с заявлением о проведении Россией операции под чужим флагом, передает Reuters.
Американский лидер пояснил, что располагает соответствующими сведениями, когда выступал перед представителями прессы.
Как заявил глава Белого дома Джо Байден, в ближайшие дни сохраняется на высоком уровне угроза "вторжения" России на Украину. Хотя в Москве все эти домыслы продолжают решительно опровергать, в Вашингтоне располагают информацией о том, что РФ не отводит своих военных из приграничных территорий. По словам американского лидера, Россия направляет к границе дополнительные силы. Кроме того, подчеркнул президент США, имеются сведения о проведении РФ масштабной операции под чужим флагом.
Ранее с заявлением о том, что Москва якобы намеревается осуществить операцию на Украине под чужим флагом, выступили в Лондоне, пишет Lenta.ru. На подобные высказывания отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав их дезинформацией.
Несколько дней назад американский президент Джо Байден выступил с заявлением о том, что РФ якобы может начать активные действия 16 февраля. Практически одновременно агентство Bloomberg опубликовало прогноз, где в качестве даты указывалось 15 февраля. На фоне такого рода утверждений граждан десятков стран призвали как можно скорее покинуть Украину.
Накануне Захарова предложила американским и британским СМИ сразу обнародовать полный график предполагаемых "вторжений" РФ. Российский дипломат при этом назвала Bloomberg, The New York Times и The Sun "средствами массовой дезинформации".
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