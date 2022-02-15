ИнтерНовости - новости в стране и мире
Проект о сохранении духовных ценностей может навредить культуре, считают кинематографисты
Проект о сохранении духовных ценностей может навредить культуре, считают кинематографисты
Израильские силовики застрелили палестинского протестующего
Израильские силовики застрелили палестинского протестующего
Австралийский премьер объяснил свои странные действия перед выборами
Австралийский премьер объяснил свои странные действия перед выборами
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Захарова призвала западные СМИ огласить график «вторжений» России на УкраинуЗахарова призвала западные СМИ огласить график «вторжений» России на Украину
Гинцбург: в Москве все дети 6-11 лет перенесли коронавирусГинцбург: в Москве все дети 6-11 лет перенесли коронавирус
Байден обратился к россиянамБайден обратился к россиянам
Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования искаОбвиненный в изнасиловании принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования иска
В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100%В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100%

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Захарова призвала западные СМИ огласить график «вторжений» России на Украину


12:07
Захарова призвала западные СМИ огласить график «вторжений» России на УкраинуФото: amic.ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала американские и британские СМИ опубликовать график предполагаемых будущих "вторжений" РФ в другие страны. Дипломат указала, что обращается, в частности, к Bloomberg, The New York Times и The Sun.

Назвав отмеченные издания "средствами массовой дезинформации", Мария Захарова призвала американскую и британскую прессу огласить график предполагаемых "вторжений" сразу на предстоящий год, чтобы можно было "спланировать отпуск".

Напомним, несколько дней назад американский президент Джо Байден выступил с заявлением о том, что РФ якобы может начать активные действия 16 февраля. Практически одновременно агентство Bloomberg опубликовало прогноз, где в качестве даты указывалось 15 февраля. На фоне такого рода утверждений граждан десятков стран призвали как можно скорее покинуть Украину.

Накануне британские газеты The Sun и Mirror сообщили точное время начала "вторжения" России. Со ссылкой на источники в американских спецслужбах отмечалось, что это якобы произойдет в три часа ночи по киевскому времени.

Как уже сообщалось, ранее Захарова обвинила руководство США в том, что оно уже два месяца продолжает издеваться над украинским народом. По ее словам, в Вашингтоне пытаются реализовать очередную провокационную кампанию глобального масштаба, регулярно озвучивая прогнозы, согласно которым РФ "вот-вот нападет" на Украину. Однако в Киеве подобными сведениями не располагают, информация есть лишь у западных СМИ, констатировала российский дипломат.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В Disney решили отменить съемки сериала «Красавица и Чудовище»В Disney решили отменить съемки сериала «Красавица и Чудовище»
Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных бандПутин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд
Уроженец Нигерии выманил у россиянки почти 5 млн рублейУроженец Нигерии выманил у россиянки почти 5 млн рублей
В Туле осудили помогавших Навальному получать выписки с телефонных счетовВ Туле осудили помогавших Навальному получать выписки с телефонных счетов
Калужская область выходит из программы по переселению соотечественниковКалужская область выходит из программы по переселению соотечественников

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru