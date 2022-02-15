|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Захарова призвала западные СМИ огласить график «вторжений» России на Украину
12:07
Фото: amic.ru
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала американские и британские СМИ опубликовать график предполагаемых будущих "вторжений" РФ в другие страны. Дипломат указала, что обращается, в частности, к Bloomberg, The New York Times и The Sun.
Назвав отмеченные издания "средствами массовой дезинформации", Мария Захарова призвала американскую и британскую прессу огласить график предполагаемых "вторжений" сразу на предстоящий год, чтобы можно было "спланировать отпуск".
Напомним, несколько дней назад американский президент Джо Байден выступил с заявлением о том, что РФ якобы может начать активные действия 16 февраля. Практически одновременно агентство Bloomberg опубликовало прогноз, где в качестве даты указывалось 15 февраля. На фоне такого рода утверждений граждан десятков стран призвали как можно скорее покинуть Украину.
Накануне британские газеты The Sun и Mirror сообщили точное время начала "вторжения" России. Со ссылкой на источники в американских спецслужбах отмечалось, что это якобы произойдет в три часа ночи по киевскому времени.
Как уже сообщалось, ранее Захарова обвинила руководство США в том, что оно уже два месяца продолжает издеваться над украинским народом. По ее словам, в Вашингтоне пытаются реализовать очередную провокационную кампанию глобального масштаба, регулярно озвучивая прогнозы, согласно которым РФ "вот-вот нападет" на Украину. Однако в Киеве подобными сведениями не располагают, информация есть лишь у западных СМИ, констатировала российский дипломат.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|