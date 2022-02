Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Захарова призвала западные СМИ огласить график «вторжений» России на Украину

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала американские и британские СМИ опубликовать график предполагаемых будущих "вторжений" РФ в другие страны. Дипломат указала, что обращается, в частности, к Bloomberg, The New York Times и The Sun.



Назвав отмеченные издания "средствами массовой дезинформации", Мария Захарова призвала американскую и британскую прессу огласить график предполагаемых "вторжений" сразу на предстоящий год, чтобы можно было "спланировать отпуск".



Напомним, несколько дней назад американский президент Джо Байден выступил с заявлением о том, что РФ якобы может начать активные действия 16 февраля. Практически одновременно агентство Bloomberg опубликовало прогноз, где в качестве даты указывалось 15 февраля. На фоне такого рода утверждений граждан десятков стран призвали как можно скорее покинуть Украину.



Накануне британские газеты The Sun и Mirror сообщили точное время начала "вторжения" России. Со ссылкой на источники в американских спецслужбах отмечалось, что это якобы произойдет в три часа ночи по киевскому времени.



Как уже сообщалось, ранее Захарова обвинила руководство США в том, что оно уже два месяца продолжает издеваться над украинским народом. По ее словам, в Вашингтоне пытаются реализовать очередную провокационную кампанию глобального масштаба, регулярно озвучивая прогнозы, согласно которым РФ "вот-вот нападет" на Украину. Однако в Киеве подобными сведениями не располагают, информация есть лишь у западных СМИ, констатировала российский дипломат.



