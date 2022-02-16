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В Луганске сообщают о стрельбе по пяти населенным пунктам со стороны ВСУ
08:36
Фото: myseldon.com
В течение истекших суток украинские военные не менее четырех раз подвергали обстрелам различные населенные пункты на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). О текущей обстановке сообщает представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает "Луганский информцентр".
В официальном заявлении представительства ЛНР указано, что в зоне обстрела оказались некоторые районы поселка Золотой-5, а также села Веселенькое, Нижнее Лозовое и Сокольники. Отмечается, что украинские силовики вели огонь с использованием 82-мм и 120-мм минометов, а также применяли станковые противотанковые гранатометы СПГ-9, автоматические станковые гранатометы АГС-17 и крупнокалиберный пулемет.
Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР с начала этого года информируют о военных действиях, которые планируются Киевом на неподконтрольной ему территории. Разведка ДНР располагает сведениями о том, что в регионе сосредоточено порядка 150 тыс. украинских военнослужащих. По словам главы республики Дениса Пушилина, обстановка на линии соприкосновения обостряется с каждым днем.
Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе массовых захоронений местных жителей. Останки гражданских лиц найдены в пяти погребениях. Останки тех, кто погиб при обстрелах со стороны украинских военных, находили в период с августа по октябрь прошлого года.
В сообщении на официальном сайте российского ведомства отмечалось, что захоронения были обнаружены в окрестностях города Снежное и населенного пункта Славяносербск, близ поселка Видное-1, который расположен неподалеку от Луганска, а также на окраине села Верхнешевыревка в Краснодонском районе.
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