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Медики зафиксировали четвертый случай излечения от ВИЧ
16.2.2022 18:04
Фото: kapital.kz
Жительница Соединенных Штатов смогла вылечиться от ВИЧ-инфекции после того, как у нее диагностировали рак крови, передают американские СМИ.
В процессе лечения лейкемии врачи пересаживали пациентке стволовые клетки и переливали пуповинную кровь.
Как стало известно, через четыре года после выявления ВИЧ у пациентки началась лейкемия. Помощь женщине оказывали врачи из Нью-Йорка. Специалисты пресвитерианского медцентра Вейл Корнелл провели пересадку стволовых клеток от родственника, который обладал редкой генетической мутацией - в его клетках не мог размножаться ВИЧ. Кроме того, больной было сделано переливание пуповинной крови от новорожденного.
Завершив лечение от лейкемии в октябре 2020 года, женщина не использует антиретровирусные препараты. Медики подтверждают, что в ее организме больше нет ВИЧ.
Ранее российские исследователи выявили вещество, способное уничтожать вирус иммунодефицита человека, в красных водорослях, принадлежащих к виду Tichocarpus crinitus. Они довольно часто встречаются на дне залива Петра Великого в окрестностях Владивостока. Уникальными свойствами обладают входящие в их состав сахара-каррагинаны, которые могут соединяться с некоторыми частицами возбудителя, препятствуя его дальнейшему проникновению в иммунные клетки.
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