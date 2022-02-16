ИнтерНовости - новости в стране и мире
Задержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизме
Задержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизме
В зоопарке Дакки родились два детеныша бенгальского тигра
В зоопарке Дакки родились два детеныша бенгальского тигра
Уникальное озеро Морской глаз исчезает в Марий Эл
Уникальное озеро Морской глаз исчезает в Марий Эл
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Луганске сообщают о стрельбе по пяти населенным пунктам со стороны ВСУВ Луганске сообщают о стрельбе по пяти населенным пунктам со стороны ВСУ
Задержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизмеЗадержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизме
СКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений на ДонбассеСКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе
Медики зафиксировали четвертый случай излечения от ВИЧМедики зафиксировали четвертый случай излечения от ВИЧ
Белые межкомнатные двери в интерьереБелые межкомнатные двери в интерьере

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Медики зафиксировали четвертый случай излечения от ВИЧ


16.2.2022 18:04
Медики зафиксировали четвертый случай излечения от ВИЧФото: kapital.kz

Жительница Соединенных Штатов смогла вылечиться от ВИЧ-инфекции после того, как у нее диагностировали рак крови, передают американские СМИ.

В процессе лечения лейкемии врачи пересаживали пациентке стволовые клетки и переливали пуповинную кровь.

Как стало известно, через четыре года после выявления ВИЧ у пациентки началась лейкемия. Помощь женщине оказывали врачи из Нью-Йорка. Специалисты пресвитерианского медцентра Вейл Корнелл провели пересадку стволовых клеток от родственника, который обладал редкой генетической мутацией - в его клетках не мог размножаться ВИЧ. Кроме того, больной было сделано переливание пуповинной крови от новорожденного.

Завершив лечение от лейкемии в октябре 2020 года, женщина не использует антиретровирусные препараты. Медики подтверждают, что в ее организме больше нет ВИЧ.

Ранее российские исследователи выявили вещество, способное уничтожать вирус иммунодефицита человека, в красных водорослях, принадлежащих к виду Tichocarpus crinitus. Они довольно часто встречаются на дне залива Петра Великого в окрестностях Владивостока. Уникальными свойствами обладают входящие в их состав сахара-каррагинаны, которые могут соединяться с некоторыми частицами возбудителя, препятствуя его дальнейшему проникновению в иммунные клетки.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В Сирии прошла встреча Шойгу и АсадаВ Сирии прошла встреча Шойгу и Асада
В Забайкалье два человека серьезно пострадали в ДТП с участием автобусаВ Забайкалье два человека серьезно пострадали в ДТП с участием автобуса
Киев требует от Москвы разъяснений о военной деятельности в приграничных районахКиев требует от Москвы разъяснений о военной деятельности в приграничных районах
ТАСС: субмарину ВМС США обнаружили самолеты Ил-38 и подлодка ТОФТАСС: субмарину ВМС США обнаружили самолеты Ил-38 и подлодка ТОФ
Telegraph удалила публикацию о ДНК Лиз ТрассTelegraph удалила публикацию о ДНК Лиз Трасс

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru