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Российские ученые нашли в красных водорослях вещество, способное уничтожать ВИЧ
29.12.2021 12:44
Фото: istockphoto.com
Вещество, обладающее способностью частично уничтожать вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), выявлено в красных водорослях, растущих на территории Приморского края.
Российские специалисты, сделавшие это открытие, опубликовали статью о своем исследовании в International Journal of Molecular Sciences.
По данным специалистов, в состав этих водорослей входят сахара-каррагинаны. Вещества обладают способностью соединяться с некоторыми частицами вируса иммунодефицита человека, препятствуя его дальнейшему проникновению в иммунные клетки.
Научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН Ирина Ермак пояснила, что у выделенных сахаров при этом нет никакой токсичности. Российские ученые выяснили, что сахарам присуща высокая противовирусная активность в малых концентрациях, включая воздействие на ВИЧ.
Вещество с уникальными свойствами выявили в водорослях, принадлежащих к виду Tichocarpus crinitus. Они довольно часто встречаются на дне залива Петра Великого в окрестностях Владивостока.
Ранее международный коллектив исследователей обнаружил второго пациента, организм которого мог самостоятельно избавиться от ВИЧ. Врачи впервые выявили у нее заболевание восемь лет назад, а сейчас возбудитель перестал проявлять признаки интактного вируса, указывалось в отчете медиков.
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