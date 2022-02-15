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Гинцбург: в Москве все дети 6-11 лет перенесли коронавирус


09:10
Гинцбург: в Москве все дети 6-11 лет перенесли коронавирусФото: tieudungthoinay.vn

Центру им. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ перед началом испытаний не удалось найти в Москве детей шести-одиннадцати лет, которые еще ни разу бы не сталкивались с COVID-19.

Об этом в беседе в агентством "Интерфакс" сообщил академик РАН Александр Гинцбург, возглавляющий учреждение.

Как пояснил руководитель Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, возникла необходимость скорректировать протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" против коронавируса для детей возраста шести-одиннадцати лет. Дело в том, что в Москве сейчас уже не осталось детей, организм которых не сталкивался с новым заболеванием, отметил Александр Гинцбург.

По словам академика, в сложившейся ситуации появились идеи поискать детей в регионах, "подальше от Москвы, от больших городов". Но осуществить такой замысел на практике не представляется возможным. Говоря о начале испытаний на детях указанного возраста, Гинцбург добавил, что специалисты уже работают над поправками к протоколу. Разработчики рассчитывают, что нижняя граница по уровню антител будет не нулевой, а на отметке 100 BAU (международных единиц).

Ранее власти Петербурга сообщили, что в городе уже удалось достичь 100-процентного уровня коллективного иммунитета к COVID-19. По официальным данным, в северной столице вакцинировано порядка 3,14 млн человек, в том числе, около семи тысяч человек - за минувшие сутки.

Автор: Злата Богатова

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