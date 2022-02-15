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В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100%


15.2.2022 20:50
В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100%Фото: vk.com

Власти Санкт-Петербурга заявили о 100-процентном коллективном иммунитете к COVID-19, которого удалось достичь в городе.

Согласно последним официальным данным, к настоящему времени в северной столице вакцинировали уже 3,14 млн человек, заявил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Заместитель главы Комздрава в телеэфире канала "Санкт-Петербург" пояснил, что в течение минувшего дня прививки сделали порядка 7 тыс. человек. По словам Сараны, "люди идут", потребность в вакцинации сохраняется. Представитель местной администрации отметил, что статистика по числу переболевших и вакцинированных позволяет сделать вывод о том, что в Санкт-Петербурге удалось достичь 100-процентного коллективного иммунитета.

По последним данным, в течение прошедших суток в Петербурге было зарегистрировано свыше 7 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Повторную вакцинацию при этом успели пройти более 240 тысяч горожан.

Как информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, в РФ за истекшие двадцать четыре часа было госпитализировано еще 21 833 пациента с подтвержденным COVID-19. Свыше 137 тыс. заболевших признаны выздоровевшими и выписаны из медицинских учреждений.

В общей сложности за период с начала пандемии российским врачам удалось вылечить свыше 11,4 млн россиян, заразившихся коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 231

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