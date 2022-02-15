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В зоопарке Дакки родились два детеныша бенгальского тигра


15.2.2022 19:04
В зоопарке Дакки родились два детеныша бенгальского тиграФото: oir.mobi

В Национальном зоопарке Бангладеш появились на свет двое детенышей бенгальского тигра, передает агентство "Синьхуа".

Потомство редкого животного родилось около четырех месяцев назад, однако сотрудники столичного зверинца не спешили делиться радостным известием.

Сведения о появлении на свет детенышей редкого хищника было решено сохранять в тайне, чтобы избежать наплыва посетителей, пояснили в зоопарке. Ожидается, что тигрят впервые покажут лишь через пару месяцев. По словам специалистов, это произойдет, когда маленькие хищники окрепнут и уже перейдут от материнского молока к мясному рациону.

В конце минувшего января из зоопарка Калининграда чуть не сбежал трубкозуб Терри. Редкое африканское животное отличается способностью очень быстро рыть норы даже в довольно твердом грунте. Умело орудуя сильными передними лапами, в мягкой земле такие зверьки могут выкопать ямы быстрее, чем это сделают несколько взрослых людей с лопатами. Сотрудникам зверинца удалось вовремя заметить попытку побега и вернуть Терри в его вольер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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