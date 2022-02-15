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Задержан житель Калининграда, нарисовавший нацистский символ у синагоги
15.2.2022 18:19
Фото: tobolsk.info
Полиция Калининграда установила личность злоумышленника, который изобразил запрещенный символ у здания местной еврейской религиозной общины.
К настоящему времени подозреваемый задержан, передает "Интерфакс".
Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД отмечается, что в ночь на 26 января 25-летний мужчина изобразил запрещенную эмблему около синагоги, которая расположена на улице Октябрьской. По данным полиции, молодой человек является уроженцем другого региона. Некоторое время назад он приехал в Калининград, чтобы работать в качестве бармена.
Правоохранители установили, что в момент происшествия молодой человек находился в компании приятелей. Мужчина нацарапал запрещенный символ куском камня на тротуаре возле входа в здание религиозной общины.
Личность злоумышленника удалось установить после просмотра записей, которые были сделаны камерами системы "Безопасный город". Зафиксировав передвижения фигуранта, полицейские сразу же его задержали. По словам представителей МВД, задержанный уже дает признательные показания и выражает раскаяние. Мужчина пояснил, что сделал изображение, будучи пьяным. Он настаивает, что не имел умысла на разжигание межнациональной ненависти. Молодой человек также заявил, что не испытывает каких-либо негативных чувств к другим народам.
После составления протокола по ст.20.3 КоАП задержанному может грозить наказание в виде ареста на пятнадцать суток.
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