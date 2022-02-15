Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержан житель Калининграда, нарисовавший нацистский символ у синагоги

15.2.2022 18:19

Фото: tobolsk.info



Полиция Калининграда установила личность злоумышленника, который изобразил запрещенный символ у здания местной еврейской религиозной общины.



К настоящему времени подозреваемый задержан, передает "Интерфакс".



Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД отмечается, что в ночь на 26 января 25-летний мужчина изобразил запрещенную эмблему около синагоги, которая расположена на улице Октябрьской. По данным полиции, молодой человек является уроженцем другого региона. Некоторое время назад он приехал в Калининград, чтобы работать в качестве бармена.



Правоохранители установили, что в момент происшествия молодой человек находился в компании приятелей. Мужчина нацарапал запрещенный символ куском камня на тротуаре возле входа в здание религиозной общины.



Личность злоумышленника удалось установить после просмотра записей, которые были сделаны камерами системы "Безопасный город". Зафиксировав передвижения фигуранта, полицейские сразу же его задержали. По словам представителей МВД, задержанный уже дает признательные показания и выражает раскаяние. Мужчина пояснил, что сделал изображение, будучи пьяным. Он настаивает, что не имел умысла на разжигание межнациональной ненависти. Молодой человек также заявил, что не испытывает каких-либо негативных чувств к другим народам.



После составления протокола по ст.20.3 КоАП задержанному может грозить наказание в виде ареста на пятнадцать суток.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 235

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.2.2022 16:09 В Москве подросток умер в туалете политехнического колледжа

В Москве подросток умер в туалете политехнического колледжа 14.2.2022 20:03 Израильские силовики застрелили палестинского протестующего

Израильские силовики застрелили палестинского протестующего 14.2.2022 17:30 На юге Франции пять человек стали жертвами взрыва

На юге Франции пять человек стали жертвами взрыва 14.2.2022 16:03 В Забайкалье два человека серьезно пострадали в ДТП с участием автобуса

В Забайкалье два человека серьезно пострадали в ДТП с участием автобуса 14.2.2022 08:06 В Индонезии 11 человек унесло в море при проведении ритуала