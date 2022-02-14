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Британские СМИ назначили точное время «вторжения» России на Украину
17:01
Фото: reutersmedia.net
Британские газеты The Sun и Mirror объявили о том, что вторжении России на Украину якобы может начаться в три часа ночи по киевскому времени (4.00 по Москве) 16 февраля.
В качестве источника информации указаны представители американских спецслужб.
Как утверждается в публикации The Sun, сразу после массированного ракетного удара по украинским командным пунктам 200 тысяч российских военных начнут полномасштабное наступление по всей границе.
Со ссылкой на источники в разведке Соединенных Штатов отмечается, что активные действия будут также вестись со стороны Белоруссии. Предполагается, что на территории этого государства в операции будет задействовано порядка 40 тысяч военных. Кроме того, примерно 30 тысяч могут напасть на Украину со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Глава США Джо Байден не так давно выступил с заявлением о том, что РФ якобы начнет вторжение уже 16 февраля. Агентство Bloomberg в тот же день опубликовало материал, где в качестве даты указывалось 15 февраля. На фоне подобных утверждений власти уже примерно двадцати стран призвали своих сограждан как можно скорее уехать за пределы Украины.
Как заявила позже официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководство США продолжает издеваться над украинским народом. По словам дипломата, в Вашингтоне сейчас пытаются провести провокационную кампанию глобального масштаба, вот уже два месяца практически делая прогнозы о том, что РФ "вот-вот нападет" на Украину. Вместе с тем в Киеве указывают на отсутствие таких сведений.
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