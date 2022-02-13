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CNN: Зеленский просил Байдена оказать Украине финансовую и военную поддержку


06:16
CNN: Зеленский просил Байдена оказать Украине финансовую и военную поддержкуФото: imag.one

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена как можно скорее посетить Киев с официальным визитом, передает CNN.

Со ссылкой на источник в правительстве Украины канал отмечает, что глава США пока не дал утвердительного ответа на это приглашение.

Вряд ли официальный визит Джо Байдена на Украину может состояться в краткосрочной перспективе, отмечает телеканал, цитируя источник в администрации Соединенных Штатов. Во время телефонной беседы, которая стала уже третьей с начала 2022 года, представитель официального Киева вновь просил главу США об оказании Украине дополнительной помощи - финансовой и военной, а также озвучивал "конкретные идеи", способные, на его взгляд, понизить уровень "российской угрозы".

По данным CNN, украинский лидер выражал мнение о том, что оказание поддержки Киеву будет являться неким сигналом для Москвы. Как заявил Зеленский, такие действия смогут показать властям РФ, что якобы готовящееся вторжение "не принесет результата". В ходе переговоров собеседники указывали на важность продолжения дипломатического взаимодействия, информирует пресс-служба Белого дома. Байден и Зеленский также сошлись во мнении по поводу необходимости "сдерживания в ответ на наращивание Россией сил" у границ Украины.

Ранее CNN назвал не очень удачным состоявшийся 27 января телефонный разговор главы США и его украинского коллеги. Политики, в частности, не были единодушны в оценках "угрозы российского вторжения". Байден при этом отмечал, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву высокотехнологичные вооружения и не намерен перебрасывать туда свои войска. Кроме того, глава Соединенных Штатов добавил, что превентивные санкции в отношении Москвы объявляться не будут.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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