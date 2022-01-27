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CNN: разговор Байдена и Зеленского не был удачным
13:13
Фото: livejournal.com
Состоявшийся накануне, 27 января, телефонный разговор главы США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского не был конструктивным.
Об этом сообщает телевизионный канал CNN со ссылкой на источник в правительстве Украины.
Как пояснил источник телеканала, политики, в частности, не сошлись в оценках "угрозы российского вторжения". Глава Соединенных Штатов Джо Байден в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским также заявил, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву высокотехнологичные вооружения и на намерен перебрасывать туда свои войска. Американский лидер добавил, что превентивные санкции в отношении Москвы объявляться не будут.
Байден в ходе разговора указал и на отсутствие прогресса по вопросу включения Украины в Североатлантический альянс.
Ранее обозреватели The New York Times сообщили, что Украина скорее всего не сможет присоединиться к НАТО в обозримой перспективе. По их мнению, далеко не все члены альянса сейчас могут быть уверены в целесообразности такого решения, чтобы выступить за прием страны.
В публикации отмечалось, что несмотря на неоднократные заявления представителей американской администрации, глава Соединенных Штатов Джо Байден на эту тему высказывается довольно сдержанно и осторожно. В последние годы политик вообще стал гораздо менее рьяным относительно расширения блока в восточном направлении. Кроме того, в США и других странах альянса придают большое внимание тому, насколько эффективно официальный Киев продолжает бороться с коррупционерами.
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