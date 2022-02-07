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WebMoney сообщает о блокировке операций по российским кошелькам


14:01
WebMoney сообщает о блокировке операций по российским кошелькамФото: vk.com

Платежная система WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками из-за того, что ЦБ отозвал лицензию у ее расчетного банка.

Представители сервиса объяснили случившееся попыткой "выдавить независимых участников" с рынка, передает РБК.

Международная платежная система WebMoney официально объявила, что остановлены все операции с рублевыми кошельками (WMP и WMR). Денежные средства пользователей, которые остались на этих счетах, заморожены. Предполагается, что позже они будут возвращены владельцам. Когда и каким образом это будет осуществляться, в компании расскажут дополнительно.

Прекращение действий с рублевыми кошельками в WebMoney объяснили отзывом лицензии у Консервативного коммерческого банка (ККБ), выступающим в качестве расчетного банка платежной системы. Выразив сожаление в связи со столь недружественными шагами Центробанка, представители WebMoney заявили, что постараются как можно скорее компенсировать стоимость блокированных инструментов.

Речь идет об электронных кошельках миллионов пользователей, отмечается в сообщении. Руководство платежной системы намерено предпринять все доступные усилия — финансовые и юридические — в целях урегулирования ситуации.

В Цетробанке случившееся объяснили многочисленными нарушениями в деятельности ККБ. По данным регулятора, фиксировались проблемы, связанные с попытками отмывания криминальных доходов и оказания финансовой поддержки терроризма. Кроме того, имелись повышенные риски вовлечения кредитно-финансовой организации в обслуживание "теневого" игорного бизнеса.

Представители WebMoney сочли аргументы Центобанка "надуманными" и не имеющими какого-либо отношения к фактической деятельности ККБ.

Напомним, в минувшем январе Банк России предложил установить жесткие меры в целях регулирования рынка криптовалют. Речь, в частности, шла о необходимости запретить большую часть таких операций как майнинг, обращение, обмен и выпуск. Как указывал регулятор, в России сейчас пока еще нет законов, регламентирующих соответствующие вопросы. Поэтому, отмечал ЦБ, криптообменники, P2P-платформы и другие операторы сферы находятся за пределами правового поля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 309

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