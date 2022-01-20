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ЦБ предложил жесткие меры в отношении криптовалют в России
20.1.2022 19:27
Фото: cryptotalk.org
Банк России выступил с предложением ввести жесткий вариант регулирования рынка криптовалют.
В частности, речь идет о запрете на большую часть операций - майнинг, выпуск, обращение и обмен, передает "Интерфакс", цитируя консультативный доклад регулятора.
В настоящее время в России нет законов, которые бы регулировали вопросы, связанные с выпуском и обращением криптовалют, указывается в сообщении. Поэтому, констатирует Банк России, криптообменники соответствующие биржи, а также P2P-платформы и другие операторы этого рынка фактически оказались вне правового поля.
Вместе с тем, действующий в России закон о ЦФА предусматривает запрет на использование цифровых валют в качестве платежных средств, напоминает регулятор. В сложившейся ситуации, по мнению ЦБ, необходимо установить ответственность для нарушителей запрета на применение криптовалют в целях оплаты за услуги, работы или товары, которые предоставляют и покупают как юридические, так и физические лица.
Следует выработать механизмы выявления подобных операций и лиц, которые занимаются их осуществлением. В тексте также указано, что нужно создать механизмы блокировки операций, которые направлены на приобретение либо продажу криптовалюты за фиатную валюту. Кроме того, следует определить, на какой уполномоченный орган возложат полномочия по реализации такого рода мер.
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