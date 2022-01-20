ИнтерНовости - новости в стране и мире
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо-Верде
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо-Верде
В Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечети
В Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечети
Более сорока мигрантов погибли при крушении судна у берегов Марокко
Более сорока мигрантов погибли при крушении судна у берегов Марокко
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечетиВ Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечети
ЦБ предложил жесткие меры в отношении криптовалют в РоссииЦБ предложил жесткие меры в отношении криптовалют в России
Завершено расследование по делу об убийстве школьницы после ДТП под СамаройЗавершено расследование по делу об убийстве школьницы после ДТП под Самарой
Высокопоставленный афганский силовик обругал участниц протестных акцийВысокопоставленный афганский силовик обругал участниц протестных акций
Скончалась умышленно заразившаяся COVID-19 чешская певицаСкончалась умышленно заразившаяся COVID-19 чешская певица

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ЦБ предложил жесткие меры в отношении криптовалют в России


20.1.2022 19:27
ЦБ предложил жесткие меры в отношении криптовалют в РоссииФото: cryptotalk.org

Банк России выступил с предложением ввести жесткий вариант регулирования рынка криптовалют.

В частности, речь идет о запрете на большую часть операций - майнинг, выпуск, обращение и обмен, передает "Интерфакс", цитируя консультативный доклад регулятора.

В настоящее время в России нет законов, которые бы регулировали вопросы, связанные с выпуском и обращением криптовалют, указывается в сообщении. Поэтому, констатирует Банк России, криптообменники  соответствующие биржи, а также P2P-платформы и другие операторы этого рынка фактически оказались вне правового поля.

Вместе с тем, действующий в России закон о ЦФА предусматривает запрет на использование цифровых валют в качестве платежных средств, напоминает регулятор. В сложившейся ситуации, по мнению ЦБ, необходимо установить ответственность для нарушителей запрета на применение криптовалют в целях оплаты за услуги, работы или товары, которые предоставляют и покупают как юридические, так и физические лица.

Следует выработать механизмы выявления подобных операций и лиц, которые занимаются их осуществлением. В тексте также указано, что нужно создать механизмы блокировки операций, которые направлены на приобретение либо продажу криптовалюты за фиатную валюту. Кроме того, следует определить, на какой уполномоченный орган возложат полномочия по реализации такого рода мер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На Ставрополье расследуют убийство маленького ребенкаНа Ставрополье расследуют убийство маленького ребенка
Салливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской АмерикеСалливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской Америке
Сайт Минобразования Украины взломали хакерыСайт Минобразования Украины взломали хакеры
Монеточке придется продать новую квартиру из-за СМИМонеточке придется продать новую квартиру из-за СМИ
В КХЛ отреагировали на признание Буше в изнасиловании несовершеннолетнейВ КХЛ отреагировали на признание Буше в изнасиловании несовершеннолетней

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru