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СМИ: Крид покинул Россию
10.2.2022 19:20
Фото: ctnews.ru
Российский исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) уехал за пределы России, передает "Газета.ru".
Как пояснил 27-летний артист, с недавних пор он является резидентом ОАЭ и уже оформил соответствующие документы.
На странице Егора Крида в соцсети уже можно увидеть новые фотоснимки, сделанные в Дубае (ОАЭ).
Ранее артист стал одним из наставников в новом сезоне популярного российского телешоу "Голос. Дети". Предполагается, что премьера первого выпуска этой передачи состоится уже завтра, 11 февраля.
Напомним, не так давно проживающий в ОАЭ создатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство. Бизнесмен уже несколько лет не живет в России, поселившись в Дубае и став самым богатым жителем этого города - его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов.
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