|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Алжире будут транслировать признания преступников в телеэфире
10.2.2022 15:02
Фото: algeriepatriotique.com
Правоохранительные органы Алжира намерены ввести новые методы профилактики особо тяжких преступлений.
Как передают местные СМИ, в эфире телевизионных каналов начали показывать признания обвиняемых.
Показания двоих человек, обвиняемых в нарушении уголовного законодательства страны, впервые были показаны в телеэфире в целях профилактики тяжких правонарушений, передает Algerie 24. На кадрах можно увидеть арестованных за торговлю боевым оружием. По версии правоохранителей, злоумышленники снабжали вооружением членов криминальных и террористических группировок.
В прошлом подобная практика применялась в Алжире лишь к тем, кто обвинялся в террористической деятельности. По мнению властей, потенциальные преступники могут воздержаться от криминальных действий, чтобы не подвергать риску репутацию их семей.
Предполагается, что в будущем такие методы будут распространены и на целый ряд других категорий преступников, в частности, обвиняемых в махинациях с банковскими картами и нелегальными денежными переводами за рубеж.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|