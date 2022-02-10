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В Алжире будут транслировать признания преступников в телеэфире


10.2.2022 15:02
В Алжире будут транслировать признания преступников в телеэфиреФото: algeriepatriotique.com

Правоохранительные органы Алжира намерены ввести новые методы профилактики особо тяжких преступлений.

Как передают местные СМИ, в эфире телевизионных каналов начали показывать признания обвиняемых.

Показания двоих человек, обвиняемых в нарушении уголовного законодательства страны, впервые были показаны в телеэфире в целях профилактики тяжких правонарушений, передает Algerie 24. На кадрах можно увидеть арестованных за торговлю боевым оружием. По версии правоохранителей, злоумышленники снабжали вооружением членов криминальных и террористических группировок.

В прошлом подобная практика применялась в Алжире лишь к тем, кто обвинялся в террористической деятельности. По мнению властей, потенциальные преступники могут воздержаться от криминальных действий, чтобы не подвергать риску репутацию их семей.

Предполагается, что в будущем такие методы будут распространены и на целый ряд других категорий преступников, в частности, обвиняемых в махинациях с банковскими картами и нелегальными денежными переводами за рубеж.

Автор: Злата Богатова

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