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Замглавы Вологодской области одобрил «сталинские» расстрелы
10.2.2022 14:35
Фото: svtv.org
Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрительно отозвался о репрессиях, которые происходили во времена "большого террора", когда у власти находился Иосиф Сталин. Чиновник высказал свое мнение, когда критиковал предприятие в одной из деревень Бабушкинского района.
Вологодский замгубернатора Михаил Глазков одобрительно высказался о сталинских репрессиях, когда комментировал деятельность инвестпроекта ООО "Бабушкинский союз предпринимателей". Предприятие на пять лет просрочило создание современного производства.
Критикуя работу предприятия, Михаил Глазков напомнил о временах, когда у власти находился Иосиф Сталин. По словам чиновника, в тот период работников сельского предприятия расстреляли бы вместе с членами их семей, передает в своем Telegram-канале издание "Подъем".
Глазков заявил, что власти не для того оказывают поддержку частному бизнесу, чтобы те возводили "какие-то курятники". Репрессии, которым бы подвергли таких работников "при Иосифе Виссарионовиче", были бы правильным решением, указал чиновник.
В правительстве Вологодской области на просьбу СМИ дать оценку высказываниям Глазкова заявили, что в действительности он не одобряет сталинские расстрелы. Слова замгубернатора были вырезаны из контекста, отметили представители местных властей. Сам чиновник позднее принес извинения за свои реплики. Он пояснил, что слишком сильно затянулся процесс создания высокотехнологичного производства, который в рамках государственного инвестпроекта должен быть завершен еще в 2017 году.
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