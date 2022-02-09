Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава МИД Великобритании посетила МГУ

11:22

Фото: lsm.lv



Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Россию с официальным двухдневным визитом.



В деловой программе дипломата - переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и другие мероприятия, передает ТАСС.



Сегодня Лиз Трасс, накануне прибывшая в РФ с двухдневным официальным визитом, посетила Московский университет. По данным российских СМИ, глава британского внешнеполитического ведомства провела встречу с ректором ведущего российского вуза Виктором Садовничим.



Посещая МГУ, глава Форин оффиса отметила, что в Лондоне хотели бы перенять российский опыт преподавания математических дисциплин в школах и университетах. Лиз Трасс выразила большую заинтересованность, пояснив, что было бы полезно узнать, "как построена методика преподавания" в России.



В пресс-службе российского вуза сообщили, что планируется встреча в формате свободной дискуссии. Предполагалось, что с Трасс смогут пообщаться представители руководства и преподавательского состава Специального учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ имени Колмогорова и Университетской гимназии МГУ, а также студенты МГУ, являющиеся выпускниками СУНЦ.



После посещения МГУ Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.



Сегодня должны состояться переговоры Лиз Трасс и Сергея Лаврова. Министры иностранных дел будут обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности, а также ситуацию, которая сейчас складывается вокруг Украины.



Автор: Злата Богатова

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