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Глава МИД Великобритании посетила МГУ
11:22
Фото: lsm.lv
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Россию с официальным двухдневным визитом.
В деловой программе дипломата - переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и другие мероприятия, передает ТАСС.
Сегодня Лиз Трасс, накануне прибывшая в РФ с двухдневным официальным визитом, посетила Московский университет. По данным российских СМИ, глава британского внешнеполитического ведомства провела встречу с ректором ведущего российского вуза Виктором Садовничим.
Посещая МГУ, глава Форин оффиса отметила, что в Лондоне хотели бы перенять российский опыт преподавания математических дисциплин в школах и университетах. Лиз Трасс выразила большую заинтересованность, пояснив, что было бы полезно узнать, "как построена методика преподавания" в России.
В пресс-службе российского вуза сообщили, что планируется встреча в формате свободной дискуссии. Предполагалось, что с Трасс смогут пообщаться представители руководства и преподавательского состава Специального учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ имени Колмогорова и Университетской гимназии МГУ, а также студенты МГУ, являющиеся выпускниками СУНЦ.
После посещения МГУ Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Сегодня должны состояться переговоры Лиз Трасс и Сергея Лаврова. Министры иностранных дел будут обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности, а также ситуацию, которая сейчас складывается вокруг Украины.
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