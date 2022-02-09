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В больнице под Новосибирском скончались четыре ребенка
9.2.2022 22:21
Фото: vk.com
Следственные органы Новосибирской области выясняют обстоятельства смерти четырех детей в Краснообске, передает ТАСС.
По факту летальных исходов, зафиксированных в клинической центральной районной больнице, возбудили уголовное дело.
Скончались четыре ребенка, находившихся на лечении в отделении детской онкологии и гематологии, сообщили представители ведомства. По итогам предварительной проверки следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В рамках продолжающегося расследования назначен ряд экспертиз. Предположительно, причиной смерти четырех детей в медучреждении новосибирского рабочего поселка могла стать внутрибольничная инфекция.
Проверку детского онкогематологического отделения при Новосибирской клинической ЦРБ в Краснообске также проводит региональная прокуратура. Какие-либо другие обстоятельства случившегося официальные источники пока уточнять отказались.
Ранее территориальные подразделения Росздравнадзора приступили к проверке роддома под Белгородом, где умерли десять женщин, и Правобережной районной больницы в Северной Осетии, где в течение четырех месяцев скончались несколько рожениц. По данным открытых источников, летальные исходы в последнее время фиксировались в этих учреждениях и среди новорожденных детей.
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