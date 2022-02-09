Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Саакашвили рассказал о «тайных встречах» с Лукашенко

9.2.2022 13:26

Фото: agrimpasa.com



В ходе разбирательства, которое продолжается в Тбилисском городском суде, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о "тайных встречах" с белорусским лидером Александром Лукашенко. По словам политика, обвиняемого в растрате, они проводили переговоры в Лондоне.



Как заявил Михаил Саакашвили, он встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Лондоне. Речь об этом шла во время очередного судебного заседания, которое транслировалось в эфире "Общественного телевидения".



Бывший грузинский лидер обвиняется в растрате $2,7 млн бюджетных средств на личные поездки и дорогостоящие подарки. Саакашвили настаивает, что все эти деньги он тратил исключительно в деловых целях.



Во время своего выступления бывший грузинский лидер вместо ответов по существу начал демонстрировать снимки дорогих особняков, которые принадлежат высокопоставленным госчиновникам, включая прокуроров. Действия Саакашвили повлекли за собой горячую перепалку. Среди тех, кто повысил голос, оказались не только экс-глава Грузии и его адвокаты, но и прокурор.



Рассказывая о тайных встречах с Лукашенко, Саакашвили пояснил, что именно после этих переговоров Минск до сих пор не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Какие-либо другие подробности политик пока не озвучил.



Ранее белорусский лидер в интервью на YouTube-канале "Соловьев LIVE" выразил готовность признать Абхазию и Южную Осетию, как только увидит, что настал подходящий момент.



Автор: Злата Богатова

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