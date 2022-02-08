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В Крыму дала трещину стена одного из зданий реставрируемого Ханского дворца
8.2.2022 21:06
Фото: myseldon.com
На одной из стен свитского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае возникла трещина, передает "Интерфакс". Случившееся прокомментировал руководитель региональной Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев.
Глава организации, являющейся заказчиком реставрации памятника, сообщил, что это здание сейчас восстанавливают. Причиной появления трещины, вероятно, может быть сдвиг грунта. Как пояснил Илья Алымчев, "под этой стеной нет фундамента". Предположительно, значительного урона культурному памятнику нанесено не будет. По словам Алымчева, трещину устранят в ходе последующих реставрационных работ.
Судя по фотографиям, которые ранее распространились в социальных сетях, трещина высотой порядка трех метров возникла на углу здания. Рядом сейчас ведут земельные работы. На снимках также можно увидеть, как рабочие попытались укрепить этот угол с помощью досок.
Созданный в XVI веке Ханский дворец в прошлом представлял собой резиденцию крымских ханов. Здание является единственным на планете образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры.
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