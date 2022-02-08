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В Петербурге завели два дела после гибели дворника от упавшей глыбы льда


8.2.2022 19:01
В Петербурге завели два дела после гибели дворника от упавшей глыбы льдаФото: province.ru

После ЧП в Выборгском районе Петербурга, где дворник погиб из-за рухнувшей с крыши наледи, возбуждено два уголовных дела, информирует пресс-служба ГСУ СКР по городу.

В ходе обыска гендиректор УК, где погибший трудился без оформления, пытался применить силу в отношении следователя.

По итогам проверки следственные органы Петербурга первоначально завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти в результате неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей).

В ведомстве пояснили, что руководитель управляющей компании, где погибший мужчина трудился нелегально, пытался применить силу против следователя во время обыска. Эти противоправные действия повлекли за собой возбуждение второго уголовного дела по соответствующей статье.

ЧП случилось накануне, 7 февраля, на Большом Сампсониевском проспекте. В мероприятиях по очищению крыши от снега и наледи, которые проводила управляющая компания, участвовал 29-летний мужчина. Он работал, не являясь официально трудоустроенным в этой организации. По версии следствия, мужчина убирал во дворе упавший с крыши снег и лед, когда получил смертельные травмы - на него сверху рухнул кусок наледи.

До этого уголовное дело было возбуждено по факту гибели 63-летнего мужчины в городе Коммунаре Ленобласти. Рабочего бумажной фабрики убило упавшим с крыши куском льда. Следователи пришли к выводу, что смертельный несчастный случай произошел вследствие нарушения правил охраны труда.

Ранее следственные органы Сахалина возбудили уголовное дело после гибели рабочего под лавиной. В районе угольного разреза на реке Полтавка на территории Солнцевского угольного разреза на четырех человек обрушилась снежная "шапка" высотой около 15 метров. Под завалами оказались сотрудники Восточной горнорудной компании, занимавшиеся демонтажом нитки трубопровода.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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