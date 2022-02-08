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В США вынесли приговор монахине, проигравшей деньги начальной школы


8.2.2022 18:22
В США вынесли приговор монахине, проигравшей деньги начальной школыФото: azbigmedia.com

В Соединенных Штатах к году тюрьмы приговорена монахиня Мэри Маргарет Кройпер, обвинявшаяся в мошенничестве и отмывании денег.

По данным властей, женщина присвоила, а потом проиграла в казино несколько сотен тысяч долларов, принадлежащих Католической школе Святого Иакова.

Противозаконные действия продолжались в течение двадцати восьми лет, передают американские СМИ. В ходе расследования выяснилось, что Кройпер похищала деньги, пока занимала пост директора образовательного учреждения. Незаконно полученные средства она тратила на азартные игры, поездки в казино и разнообразные покупки, передает New York Post.

Перед вынесением приговора Кройпер принесла извинения местным жителям, признала, что согрешила и нарушила закон. Признавшись в содеянном, она все же попросила судью о снисхождении.

Во время слушаний представители обвинения также сообщили, что во время своих увеселительных поездок, когда Кройпер транжирила деньги начальной школы, она иногда брала с собой и других монахинь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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