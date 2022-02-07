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Афганский спортсмен просит убежища в Великобритании
7.2.2022 19:00
Фото: circleofcricket.com
Игрок молодежной сборной Афганистана по крикету и трое сотрудников совета страны по этому виду спорта бежали в Лондон, передают зарубежные СМИ.
Отмечается, что сведения на условиях анонимности подтвердили представители спортивной организации в Кабуле.
Источники в Совете по крикету Афганистана, попросив не раскрывать их имена, подтвердили информацию о бегстве в Великобританию игрока национальной юниорской сборной и трех представителей этой спортивной организации. Как стало известно, граждане Афганистана уже обратились к лондонским властям с просьбой о предоставлении им политического убежища.
Несколько граждан Афганистана оказались в Лондоне, когда возвращались с проходившего в Вест-Индии Кубка мира по крикету среди юношей до 19 лет, передает "Голос Америки" (в России СМИ получило статус иностранного агента). Когда национальная команда в течение двух суток находилась в Великобритании, несколько человек приняли решение не возвращаться домой и остаться в Европе.
Официальных комментариев от Совета по крикету Афганистана по поводу случившегося пока еще не последовало.
Ранее группа футболисток и членов их семей смогли покинуть Афганистан при содействии Ким Кардашьян и Канье Уэста, а также хасидского раввина Моше Маргартена. В результате "дорогостоящей спасательной операции" из страны в Великобританию были вывезены юные спортсменки возраста от 13 до 19 лет. Теперь они будут жить в Европе и получат официальный статус беженцев.
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