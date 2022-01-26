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Western Union скоро откажется от переводов внутри России
11:09
Фото: vk.com
Сервис Western Union в скором времени намерен прекратить осуществление денежных переводов внутри России.
Как передает РБК со ссылкой на заявление компании, изменения вступят в силу уже с апреля.
Подлинность письма компании, которое адресовано банкам-партнерам, подтвердил источник на платежном рынке РФ, а также представители Western Union, передает ТАСС. Решение о прекращении предоставления такой услуги приняли из-за ее низкой востребованности, указано в сообщении. Трансграничные переводы будут производиться в обычном режиме. По словам представителя компании, это направление остается популярным и потому будет развиваться.
В компании пояснили, что Western Union занимается развитием многоканальной платформы, которая позволит партнерам переводить средства за рубеж в быстрый срок и с соблюдением всех требований и нормативов.
Предполагается, что внутри России переводы нельзя будет совершать уже 31 марта, а с начала апреля перестанет действовать функция выдачи возврата и получения выплат. Клиенты, оформившие перевод в период до 31 марта, в случае, если адресат еще не получил средства, смогут возвратить их в отделениях "Почты России".
Напомним, в минувшем январе Банк России предложил установить жесткие меры в целях регулирования рынка криптовалют. Речь, в частности, шла о необходимости запретить большую часть таких операций как майнинг, обращение, обмен и выпуск. Как указывал регулятор, в России сейчас пока еще нет законов, регламентирующих соответствующие вопросы. Поэтому, отмечал ЦБ, криптообменники, P2P-платформы и другие операторы сферы находятся за пределами правового поля.
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