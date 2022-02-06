Новости шоу-бизнеса

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В Москве из академии музыки им. Гнесиных похитили инструменты на 1,2 млн рублей
6.2.2022 21:12
Фото: wikimedia.org
Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту ЧП, случившегося в Российской академии музыки им. Гнесиных, передает ТАСС.
Неизвестный проник в одно из помещений организации и украл дорогостоящие музыкальные инструменты.
По предварительным данным, в Российскую академию музыки им. Гнесиных в Москве проник неизвестный, которому удалось украсть баян марки "Юпитер 1-Д" стоимостью более 51 тыс. рублей, а также бандонеон марки Scandallini. Второй инструмент специалисты оценивают в 1,2 млн рублей.
Злоумышленнику удалось скрыться. Уточняется, что преступление было совершено до 14 января. Правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося, устанавливая все обстоятельства инцидента.
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