Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин поздравил лыжника Большунова с победой

15:07

Фото: metaratings.ru



Лыжник Александр Большунов, одержавший сегодня победу в скиатлоне на Играх в Пекине, смог блистательно открыть "золотой" счет отечественной сборной, указал президент РФ Владимир Путин. С текстом поздравительного сообщения главы государства можно ознакомиться на сайте Кремля.



По словам российского лидера Владимира Путина, Александру Большунову сегодня удалось блистательно открыть "золотой" счет отечественной команды. На сложнейшей дистанции лыжник продемонстрировал превосходные "бойцовские качества, уверенный настрой на победу", - подчеркивается в поздравительном сообщении главы государства.



По словам Путина, сегодняшний успех лыжника может вдохновить всех наших олимпийцев. Президент пожелал 25-летнему Большунову новых успехов и здоровья.



Большунов допустил падение на старте, но быстро поднялся и вскоре уже был в группе лидеров. Преодолев 5 км дистанции классическим стилем, он ушел в отрыв с финским лыжником Иво Нисканеном. После 15 км они вместе пришли на смену лыж, и когда спортсмены побежали свободным стилем, россиянин смог сразу нарастить отрыв.



Созданный лыжником просвет возрастал с каждым километром дистанции. В результате Большунов финишировал в гордом одиночестве, и перед завершением пути его уже поздравляли тренеры.



В прошлом Александр Большунов, представляющий общество "Динамо", првез три серебряные и одну бронзовую медаль с Олимпийских игр 2018 года. В прошлом году он стал чемпионом мира в скиатлоне. Большунов, ранее получивший шесть серебряных и одну бронзовую медаль на мировых первенствах, является первым отечественным лыжником, который сумел победить на Олимпиаде, ЧМ и общем зачете Кубка мира.



На текущий момент наша национальная сборная занимает третье место в медальном зачете Игр в Пекине. Россияне успели завоевать одно золото, два серебра и одну бронзу. Лидерами пока являются норвежские спортсмены (2-0-1), на следом за ними идут шведы (2-0-0).



Автор: Злата Богатова

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