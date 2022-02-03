Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Протасевич собирается судиться с Ryanair

3.2.2022 19:39

Фото: vk.com



Задержанный в мае прошлого года в Минске оппозиционер Роман Протасевич намерен подать иск в отношении авиакомпании Ryanair.



Видеообращение, в котором он делится своими планами, появилось на канале "Системная правозащита".



По словам Романа Протасевича, пока он не хочет "раскрывать всех подробностей" иска к авиакомпании Ryanair. Пояснив, что над заявлением сейчас работает коллектив юристов, он призвал к составлению исков и других пассажиров, летевших вместе с ним. Протасевич заверил, что позднее расскажет подробнее о предмете иска, а также выразил надежду на рассмотрение его заявления Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО).



Протасевич добавил, что все задокументированные доказательства его слов готовы предоставить белорусские власти.



Напомним, летевший из Греции в Литву лайнер Ryanair экстренно сел в белорусской столице 23 мая 2021 года. Причиной этого стал сигнал о минировании воздушного судна, поступивший членам экипажа из аэропорта Минска. Вскоре после этого в небо для сопровождения самолета подняли истребитель МиГ-29.



Сразу после посадки белорусские власти задержали находившегося на борту Романа Протасевича, являющегося сооснователем запрещенного в РБ телеграм-канала Nexta, и его подругу, гражданку РФ и студентку Европейского гуманитарного университета в Литве Софию Сапегу. До инцидента девушка проживала в Вильнюсе.



В конце прошлого года бежавший из Белоруссии в Польшу бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов изложил свою версию случившегося. Он пояснял, в частности, что во время переговоров с экипажем рядом с ним находился офицер КГБ Белоруссии. Он контролировал действия работников аэропорта и поддерживал с кем-то постоянный телефонный контакт, докладывая о происходящем.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 153

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