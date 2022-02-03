Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Эрдоган

3.2.2022 17:03

Фото: ynet.co.il



Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского.



Представитель официальной Анкары соообщил об этом в своем Twitter.



По данным СМИ, турецкого лидера в аэропорту встречал почетный караул. Эрдогану преподнесли традиционное угощение с хлебом и солью.



Как пояснил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, он намерен принять участие в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Политик отметил, что власти Турции сейчас продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе, включая сложности, с которыми приходится сталкиваться Украине на фоне общей напряженности.



Ожидается, что по итогам двусторонних переговоров может быть оформлено несколько соглашений, в частности, о зоне свободной торговли и начале строительства завода Bayraktar, на котором будут в дальнейшем производиться беспилотные летательные аппараты.



Напомним, 1 февраля Киев посетил британский премьер-министр Борис Джонсон. После официальной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским представитель Лондона опубликовал совместное заявление. В тексте, в частности, говорилось о том, что дальнейшее вторжение России на Украину окажется крупной стратегической ошибкой, которая повлечет за собой масштабные гуманитарные последствия.



Автор: Злата Богатова

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