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Квадрокоптер по чертежам Леонардо да Винчи создали в США
3.2.2022 14:03
Фото: ruspioner.ru
В Соединенных Штатах изготовили летательный аппарат по чертежам, которые сотни лет назад создал Леонардо да Винчи.
Реализовать задумку смог студент американского Университета Мэриленда Остин Прет, потративший на это примерно два года, передает Gizmodo.
Леонардо да Винчи около пятисот лет назад создал схему аппарата, который мог совершать вертикальный взлет и посадку. Однако практические испытания в те времена не были успешными. Исследователь изготавливал модель с использованием кожи и дерева, имевшихся тогда в его распоряжении. По мнению Прета, тяжеловесность этих материалов и стала основной причиной неудачного запуска.
Конструкция да Винчи предполагала наличие воздушного винта, который толкал воздух вниз и создал подъемную силу. В своем эксперименте американский студент эту концепцию брал за основу, но решил несколько усовершенствовать проект, добавив современные двигатели и систему навигации.
В результате был создан квадрокоптер Crimson Spin, работающий при помощи винтообразных пластиковых пропеллеров. Меняя скорость их вращения, аппарат можно наклонять в ту или другую сторону, отмечает разработчик. По задумке да Винчи предполагалось, что пропеллеры нужно будет двигать вручную, однако современная модель включает в себя электродвигатель и батареи.
Не так давно Прет смог продемонстрировать свое детище на симпозиуме по вертикальным полетам, который ежегодно проводится в калифорнийском Сан-Хосе.
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