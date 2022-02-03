ИнтерНовости - новости в стране и мире
Скончалась известная итальянская актриса Моника Витти
Скончалась известная итальянская актриса Моника Витти
Песков ответил на вопрос о высказываниях Делимханова
Песков ответил на вопрос о высказываниях Делимханова
В Петербурге умер кот Ося из музея Ахматовой
В Петербурге умер кот Ося из музея Ахматовой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Байден объявил о ликвидации главаря ИГБайден объявил о ликвидации главаря ИГ
В Киев с официальным визитом прибыл президент Турции ЭрдоганВ Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Эрдоган
Квадрокоптер по чертежам Леонардо да Винчи создали в СШАКвадрокоптер по чертежам Леонардо да Винчи создали в США
В Москве состоялась встреча Путина и КадыроваВ Москве состоялась встреча Путина и Кадырова
Глава CNN Джефф Цукер покидает пост из-за тайного романаГлава CNN Джефф Цукер покидает пост из-за тайного романа

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Квадрокоптер по чертежам Леонардо да Винчи создали в США


3.2.2022 14:03
Квадрокоптер по чертежам Леонардо да Винчи создали в СШАФото: ruspioner.ru

В Соединенных Штатах изготовили летательный аппарат по чертежам, которые сотни лет назад создал Леонардо да Винчи.

Реализовать задумку смог студент американского Университета Мэриленда Остин Прет, потративший на это примерно два года, передает Gizmodo.

Леонардо да Винчи около пятисот лет назад создал схему аппарата, который мог совершать вертикальный взлет и посадку. Однако практические испытания в те времена не были успешными. Исследователь изготавливал модель с использованием кожи и дерева, имевшихся тогда в его распоряжении. По мнению Прета, тяжеловесность этих материалов и стала основной причиной неудачного запуска.

Конструкция да Винчи предполагала наличие воздушного винта, который толкал воздух вниз и создал подъемную силу. В своем эксперименте американский студент эту концепцию брал за основу, но решил несколько усовершенствовать проект, добавив современные двигатели и систему навигации.

В результате был создан квадрокоптер Crimson Spin, работающий при помощи винтообразных пластиковых пропеллеров. Меняя скорость их вращения, аппарат можно наклонять в ту или другую сторону, отмечает разработчик. По задумке да Винчи предполагалось, что пропеллеры нужно будет двигать вручную, однако современная модель включает в себя электродвигатель и батареи.

Не так давно Прет смог продемонстрировать свое детище на симпозиуме по вертикальным полетам, который ежегодно проводится в калифорнийском Сан-Хосе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Певица Рианна скоро станет матерьюПевица Рианна скоро станет матерью
Во Флориде сыплются с деревьев замерзшие игуаныВо Флориде сыплются с деревьев замерзшие игуаны
Немецкий сатирик сравнил детей с крысами, переносящими чумуНемецкий сатирик сравнил детей с крысами, переносящими чуму
Зеленский и Джонсон провели встречу в КиевеЗеленский и Джонсон провели встречу в Киеве
Власти Петербурга объяснили многочасовые очереди в поликлиникахВласти Петербурга объяснили многочасовые очереди в поликлиниках

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru