|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Движение «Колумбайн» признано террористическим
16:36
Фото: 8prav.ru
Верховный суд РФ рассмотрел иск Генеральной прокуратуры о признании террористическим движения "Колумбайн" (известно также под названием "Скулшутинг").
Заявление было удовлетворено, теперь деятельность этой организации в России официально запрещена, передает "Интерфакс".
Рассмотрение административного иска было организовано при закрытых дверях. Вынесенный сегодня вердикт сразу же вступил в законную силу, отмечает агентство. Как пояснили представители Генпрокуратуры РФ, в основе движения "Колумбайн" - идеология насилия. Оно преследует цели устрашения населения и дестабилизации обстановки, а также массовой гибели людей путем осуществления масштабных насильственных акций.
Участники указанного движения, отметили в ведомстве, отрицают общепринятые принципы морали и нравственные ценности, они занимаются пропагандой девиантных отклонений поведения, включая суицид и различные виды насилия, представляя их нормой жизни и выдавая за способ достичь собственных целей.
В прокуратуре также заявили, что в соцсетях формируются соответствующие тематические группы, где ведется т.н. скулшутинг. Другими словами, подрастающее поколение подвергают психологической обработке, добиваясь снятия у детей и подростков моральных запретов на убийства и насилие.
"Колумбайн" - название школы в американском штате Колорадо, где устроили стрельбу двое старшеклассников. Жертвами трагедии, случившейся в 1999 году, стали тогда тринадцать учащихся и педагогов. Более двадцати человек получили ранения. Инцидент вызвал обширный общественный резонанс. Позднее аналогичные происшествия начали ассоциировать с событиями в этой школе, после чего и получило название неофициальное радикальное молодежное движение.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|