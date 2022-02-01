Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Движение «Колумбайн» признано террористическим

16:36

Фото: 8prav.ru



Верховный суд РФ рассмотрел иск Генеральной прокуратуры о признании террористическим движения "Колумбайн" (известно также под названием "Скулшутинг").



Заявление было удовлетворено, теперь деятельность этой организации в России официально запрещена, передает "Интерфакс".



Рассмотрение административного иска было организовано при закрытых дверях. Вынесенный сегодня вердикт сразу же вступил в законную силу, отмечает агентство. Как пояснили представители Генпрокуратуры РФ, в основе движения "Колумбайн" - идеология насилия. Оно преследует цели устрашения населения и дестабилизации обстановки, а также массовой гибели людей путем осуществления масштабных насильственных акций.



Участники указанного движения, отметили в ведомстве, отрицают общепринятые принципы морали и нравственные ценности, они занимаются пропагандой девиантных отклонений поведения, включая суицид и различные виды насилия, представляя их нормой жизни и выдавая за способ достичь собственных целей.



В прокуратуре также заявили, что в соцсетях формируются соответствующие тематические группы, где ведется т.н. скулшутинг. Другими словами, подрастающее поколение подвергают психологической обработке, добиваясь снятия у детей и подростков моральных запретов на убийства и насилие.



"Колумбайн" - название школы в американском штате Колорадо, где устроили стрельбу двое старшеклассников. Жертвами трагедии, случившейся в 1999 году, стали тогда тринадцать учащихся и педагогов. Более двадцати человек получили ранения. Инцидент вызвал обширный общественный резонанс. Позднее аналогичные происшествия начали ассоциировать с событиями в этой школе, после чего и получило название неофициальное радикальное молодежное движение.



Автор: Злата Богатова

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