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Во Флориде сыплются с деревьев замерзшие игуаны
1.2.2022 13:01
Фото: oir.mobi
Власти американского штата Флорида обратились к местному населению с призывом соблюдать меры предосторожности из-за массовых случаев падения с деревьев замерзших игуан, передает BBC News.
Холоднокровные рептилии в условиях пониженной температуры впадают в состояние паралича, срываясь с веток.
Последние несколько дней на территории Флориды синоптики фиксируют аномальные заморозки. По данным специалистов, температура воздуха уже опускалась до минус четырех градусов по шкале Цельсия. В результате страдают многие обитатели штата, включая холоднокровных рептилий, к которым относят игуаны. Из-за холодов они впадают в оцепенение, срываясь с веток деревьев. Учитывая, что некоторые особи достигают солидного размера и веса, жителям штата рекомендовали быть осторожнее.
По мнению зоологов, хотя замерзшие игуаны и входят в состояние паралича, необратимых изменений в их организме не происходит. Как только температура окружающей среды нормализуется, ящерицы придут в себя и возобновят свой обычный образ жизни.
Ранее в Индии из-за холодов начали утеплять детенышей слонов и носорогов в национальном парке Казиранга. Решение приняли, когда температура воздуха в регионе начала понижаться по ночам до +10 градусов. Сотрудники парка начали прикреплять теплые одеяла на подрастающих животных крепкими шнурами, создавая подобие попонок.
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