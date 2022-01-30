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Премьер Канады Трюдо из-за COVID-протестов покинул свою резиденцию
30.1.2022 14:22
Фото: 112ua.tv
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и члены его семьи по соображениям безопасности уехали из резиденции в Оттаве.
Решение было принято на фоне массовой акции дальнобойщиков, выражающих недовольство в связи с введением новых ковид-ограничений.
В Канаде продолжаются акции протеста, связанные с новой волной ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19. Накануне на Парламентском холме собрались около тысячи водителей-дальнобойщиков и тех, кто пришел выразить им поддержку, передает CBC. По официальным данным, протест носил мирный характер. Никто из протестующих не был задержан. Однако вскоре стало известно, что Трюдо и его семья покинули резиденцию в Оттаве.
В сети распространились кадры, на которых можно увидеть колонну большегрузов, проходящую через крупнейшие города страны. Первые машины выдвинулись из тихоокеанской провинции Британская Колумбия еще 23 января. По пути в колонну, которая растянулась уже на 480 км, начали вливаться грузовики из других регионов.
Водители выступают против введения сертификатов, свидетельствующих о вакцинации, для пересечения границы с Соединенными Штатами. В качестве организатора протестных мероприятий, получивших название "Конвой за свободу — 2022", выступил актив дальнобойщиков. По данным открытых источников, в колонну сейчас входят несколько десятков тысяч большегрузов. Жители населенных пунктов, по которым они проезжают, приветствуют дальнобойщиков. Люди выходят к дорогам с канадскими флагами в руках и транспарантами.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя ситуацию, ранее обозвал протестующих водителей маргиналами, которых поддерживает незначительная часть его сограждан.
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